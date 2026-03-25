Feria de electrodomésticos en Guayaquil: ¿qué mueve el consumo tecnológico?

El sector mueve cerca de $ 1.000 millones y proyecta alza en segundo trimestre por televisores y consumo tecnológico

La Súper Feria ElectroShow reunió este 25 de marzo de 2026 a cadenas de electrodomésticos y tecnología en Ecuador. La feria se realizó en Guayaquil, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, con acceso gratuito para el público. El evento, que se extenderá hasta este domingo, se desarrolla en el contexto de la demanda por la Copa Mundial de Fútbol de 2026. La iniciativa buscó concentrar ventas en un mercado que mueve cerca de 1.000 millones de dólares al año.

Gabriel Chavira, representante de Asocación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec), explicó que la feria surgió como una estrategia del sector ante el incremento de la demanda. “Sabíamos que se venía el mundial… y qué mejor que tener una oferta muy interesante, especialmente en la línea de video”, afirmó. El proceso tomó alrededor de nueve meses de coordinación entre cadenas. Esto permitió organizar una oferta conjunta en un solo espacio.

La propuesta incluyó distintas categorías tecnológicas, con énfasis en televisores. “Muchos equipos ahora tienen integrados inteligencia artificial, que obviamente es una innovación para el usuario”, señaló Chavira. La oferta abarcó desde línea blanca, hasta dispositivos con nuevas funcionalidades. El objetivo fue captar el interés del consumidor previo a eventos de alto consumo.

ElectroShow en Guayaquil: ventas, tecnología y comportamiento del mercado

El desempeño del sector marcó el contexto del evento. Chavira indicó que en 2025 el crecimiento fue cercano al 8%, mientras que en 2026 el arranque registró un alza del 2%. A pesar de ello, el segundo trimestre se proyecta como clave por factores estacionales. “Es un trimestre muy importante para nosotros”, afirmó.

La expectativa del sector es que este tipo de eventos aceleren decisiones de compra. Además, se busca que consumidores adelanten adquisiciones previstas para otras temporadas.

EXPRESO solicitó una entrevista durante el evento con el subsecretario de Calidad, Eduardo Calderón, para conocer la postura oficial sobre el sector. Sin embargo, no fue posible. Su equipo de comunicación indicó que se requería autorización de Presidencia.

Sector de electrodomésticos en Ecuador: relación con el Estado y comercio

El gremio mantiene acercamientos con el Gobierno para facilitar el comercio. Entre los temas están importaciones y acuerdos comerciales. “Buscamos traer mejores productos y más accesibles para nuestro público”, señaló Chavira. Los acuerdos con países como Corea del Sur y China forman parte de ese escenario.

Carlos Andrés Salame, vicepresidente comercial de Cresa, explicó que la feria respondió a una evolución de campañas previas. Antes, las promociones se realizaban por separado en cada cadena. “La idea fue hacerlo en un solo lugar… para que el consumidor compare y escoja”, indicó. El formato permitió concentrar oferta y demanda.

Cresa participó con marcas como Crecos , Orve Hogar y Japón dentro del evento. Según Salame, esto facilitó mostrar el portafolio en un solo espacio. También permitió ofrecer condiciones de pago y experiencia de compra directa. La integración fue uno de los elementos centrales de la feria.

Televisores y Mundial: el eje de ventas en la feria

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La categoría de televisores concentró el mayor interés del público. Salame explicó que el video sigue siendo el principal motor de ventas. “Tradicionalmente es la categoría número uno… y en estos meses especialmente”, afirmó. El Mundial impulsó la demanda de estos productos.

Entre las novedades se presentaron televisores de hasta 115 pulgadas. “Hemos traído solo pequeñas unidades para los consumidores que la busquen”, indicó Salame. Marcas como TCL, Samsung y LG lideraron la oferta. Se trató de productos enfocados en consumo inmediato.

La relación con el Estado también influye en el sector. Salame señaló que existe coordinación con entidades como Aduana y el Ministerio de Producción. El objetivo es garantizar condiciones frente al comercio informal. “Buscamos que el sector formal pueda competir de igual forma”, sostuvo.

Proyecciones del sector: crecimiento y estacionalidad en 2026

El trabajo con la Subsecretaría de Calidad se centra en estándares de productos. Esto incluye regulación e importaciones. Según Salame, el sector formal cumple con normativas e impuestos. Esto marca diferencias frente a actores informales.

Las proyecciones para el segundo trimestre son positivas. Salame anticipó que marzo, abril, mayo y junio serán meses clave. Incluso, consumidores podrían adelantar compras previstas para otras fechas. “Debe haber un incremento un poco no natural en este segundo trimestre”, explicó.

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