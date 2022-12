Corrían los días de la década de los 50 cuando Luis Bakker Guerrero junto a su padre acudieron a un banco a solicitar un crédito para iniciar un negocio agroalimentario; el financiamiento fue negado con el comentario de que nadie se hace rico con picos. Esta fue una de las anécdotas que Bakker, propietario de Pronaca, recordó en la velada en la que la Cámara de Industrias de Guayaquil le entregó el galardón del industrial de 2022.

Los industriales piden al Gobierno adoptar 14 medidas para la reactivación Leer más

“Para tener éxito hay que creer en el proyecto que uno tiene. Tuve que no desanimarme e insistir hasta que hubo un banco que me dio el financiamiento”, dijo Bakker mientras sonreía recordando que al terminar el colegio no sabía qué estudiar: piloto, odontólogo o ingeniero agrónomo. “Menos mal que opté por lo tercero”, dijo a Diario EXPRESO.

Enfatizó que para tener éxito también hay que tener fe, visión, hay que saber crear y ser muy responsable.

La condecoración la recibió la noche del martes de 29 noviembre, cuando la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) celebró sus 86 años de aniversario.

En este evento, que se desarrolló en el hotel Hilton Colón, también se entregaron reconocimientos por ser miembros del gremio entre 50 y 86 años. Las empresas fueron: Calbaq, Pinturas Unidas, Fadesa, Valdez y San Carlos.

El reconocimiento de producción sostenible fue para Nestlé. Un premio especial fue para Holcim Ecuador, por fomentar el empoderamiento empresarial de las mujeres. El galardón por la gestión de solidaridad y responsabilidad fue para Latam. También se dio un reconocimiento a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana por mediar durante la movilización indígena.

El presidente de CIG, Francisco Jarrín, en su participación destacó la importancia de que exista una norma laboral que permita generar más empleo.