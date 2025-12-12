Expreso
comitivas
Encuentro. Las delegaciones compartieron aprendizajes y actividades.Cortesía

Encuentro trinacional por la Amazonía: así buscan conservar 4 millones de hectáreas

Técnicos de Fauna Cuyabeno buscan proteger 4 millones de hectáreas

Técnicos de la Dirección de Áreas Protegidas y de la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, en Ecuador, participaron en el XVIII Encuentro Internacional Trifronterizo con representantes de Colombia y Perú que se desarrolló en Puerto Leguízamo-Colombia.

La comitiva ecuatoriana, junto a equipos técnicos del Parque Nacional Natural La Paya de Colombia, así como del Parque Nacional Güeppí-Sekime, la Reserva Comunal Airo Pai y la Reserva Comunal Huimeki de Perú integraron el Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible, una iniciativa que promueve la integración y gestión articulada en las zonas limítrofes.

Esta alianza, parte del Corredor Trinacional, protege cerca de 4 millones de hectáreas de ecosistemas en la Amazonía, impulsa el trabajo interinstitucional, la cooperación regional y promueve la protección de territorios críticos para la biodiversidad y las comunidades locales, según menciona el Ministerio del Ambiente en un comunicado.

Las delegaciones compartieron experiencias

Durante el encuentro, las delegaciones compartieron experiencias, aprendizajes y metodologías que pueden ser aplicadas en sus áreas protegidas. Además, participaron en una serie de actividades culturales, ferias productivas y espacios de diálogo con actores clave de la región.

Asimismo, los equipos técnicos de los tres países desarrollaron la XXXII Reunión del Comité Técnico del Programa Trinacional, instancia en la que se definieron acciones estratégicas para 2026, priorizando la conservación y el monitoreo del corredor.

