Empresas se suben al financiamiento sostenible

Oportunidad financiera sostenible, eso es lo que brindan los bonos temáticos al sector real, a las empresas. En los dos últimos años, en Ecuador, se emitieron desde 3 o 4 bancos 320 millones de dólares.

Los bonos temáticos han tomado más fuerza como un instrumento financiero sostenible y que, de acuerdo con el BID Invest, América Latina y el Caribe es una región que se encuentra muy bien posicionada para beneficiarse de este nuevo tipo de inversión.

En esta coyuntura la Bolsa de Valores de Guayaquil y el BID Invest reunieron en un foro a los interesados. La cita fue en Guayaquil, en el Bankers Club, los asistentes fueron ejecutivos de empresas que representan más de 10.000 millones de dólares en ventas al año y que tienen activos superior a esa cifra, dijo a Diario EXPRESO Ricardo Rivadeneira, presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

Desde la Bolsa se busca que los bonos temáticos lo tenga la industria, retail, agricultura, etc.

Ricardo Rivadeneira



presidente del diretorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil

Rivadeneira explicó que la Bolsa de Valores de Guayaquil ha tenido la iniciativa de acercarse al BID Invest, “para acercarnos al sector real de la economía, porque es la entidad que lidera en este país como inversionista la compra de bonos temáticos”.

Señaló que los bonos temáticos abarcan objetivos sociales, de clima, o de géneros.

“Cuando digo bono es financiamiento que van para esos proyectos, que se complementan con la gestión de las empresas”, precisó Rivadeneira.

Según la Plataforma de Financiamiento Verde de América Latina y el Caribe, GFL (Green Finance for Latin America and the Caribbean), los bonos verdes, sociales y temáticos son instrumentos financieros de renta fija emitidos con el objetivo de abordar el cambio climático y facilitar soluciones medioambientales y sociales. En ese sentido, los recursos captados por esta vía son utilizados en proyectos relacionados con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente, entre otros.

Frente a los bonos de deuda o corporativos, las características de los bonos temáticos son similares; ya que, para un inversionista, representan los mismos beneficios y ventajas que un título de renta fija como la seguridad, condiciones preestablecidas, tasa de interés competitiva, pagos periódicos. De esta manera, los bonos temáticos proporcionan a los inversores una forma clara de obtener rendimientos tanto económicos como ambientales sin un riesgo adicional significativo. A lo mencionado, se suma el aporte que se está brindando a causas verdes, sociales o sostenibles.

En la cita estuvo el superintendente de Compañía, Marco López, que dijo que estos bonos sirven para proyectos como el manejo de la basura y el cuidado de la fuente de agua subterránea.

Los expertos enfatizaron que la tasa de interés depende de algunas variables, pero ha sido de un 5 % en ciertos proyectos.