El año pasado, 2021, las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica facturaron 691,2 millones de dólares a los usuarios residenciales del país. La Unidad de Negocio Guayaquil, de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) fue la que más facturó con 142,2 millones de dólares.

En el país, en el 2021 no faltaron las quejas de los clientes de las empresas eléctricas, que al igual que en el 2020 reclamaron por las facturas altas, según ellos aumentadas sin razón; reclamos de los usuarios que fueron registrados en las páginas de EXPRESO. En ese entonces los gerentes de las entidades revisaron los casos y cuando había un problema por daño del medidor o mala lectura se solucionó el problema. Aunque no faltaron quienes quedaron insastifechos y por ello hicieron varios plantones. "Se espera que este año ya no existan estos problemas. Esperamos que se cumpla la Ley y que las facturas de los cobros presuntivos se terminen de anular, porque todavía hay casos", dijo a Diario EXPRESO Alfredo Carrasco, presidente de la Asamblea de Usuarios.

Sin embargo, el ministerio de Energía señaló en un comunicado que en las cifras se registró un descuento por concepto de compensación de 27, 46 millones de dólares para los usuarios residenciales del servicio público de energía eléctrica, quienes se beneficiaron por la revisión de las tarifas establecidas en el Decreto Ejecutivo 74, emitido el 11 de junio del 2021, que dispuso la refacturación de los valores cobrados en abril y mayo de 2021, por concepto de energía eléctrica y alumbrado público.

De los 27,46 millones de dólares de compensación, 15,75 millones de dólares corresponden a consumos del mes de abril y $ 11,71 millones a mayo. Para aplicar la compensación utilizaron como referencia los valores facturados en los mismos meses correspondientes a 2019, siempre y cuando los valores de 2021, hayan sido superiores a los de 2019. Esto significó que en abril se entregara la compensación a 2,14 millones de usuarios y en mayo a 1,75 millones de usuarios del sector residencial.

De acuerdo con los análisis técnicos realizados por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), en coordinación con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Mernnr), las empresas eléctricas y CNEL re liquidaron los valores facturados, por el servicio de energía eléctrica y alumbrado público, a los usuarios que consumieron entre 1 y 500 kilovatios-hora.

Además, en 2021, la denominada ‘Tarifa de la Dignidad’, de 0,0 4 de dólares por kilovatios-hora, benefició a 1’536.041 consumidores del sector residencial que mantuvieron un consumo mensual de hasta 110 kWh/mes en la región Sierra y 130 kWh/mes en las regiones Costa, Oriente y Galápagos.

El ministerio de Energía también señaló que a escala nacional, la Arcernnr realizó controles permanentes a las empresas proveedoras del servicio de energía eléctrica, verificando la aplicación de las medidas de compensación a los usuarios residenciales.

El objetivo establecido en el Decreto Ejecutivo 238, para incrementar la generación de energía bajo parámetros de eficiencia, transparencia, competitividad, sostenibilidad, con responsabilidad ambiental, se cumplió en 2021, garantizando en todos los procesos seguridad jurídica y fomento de la inversión.