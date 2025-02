¿Qué empleos en Ecuador están más expuestos a la Inteligencia Artificial?

El impacto de la Inteligencia Artificial Generativa (GenIA) en el mercado laboral ecuatoriano podría ser significativo, aunque el país se encuentra entre los menos expuestos de la región a esta tecnología. Un estudio del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en julio de 2024, titulado "Buffer or Bottleneck? Employment Exposure to Generative AI and the Digital Divide in Latin America" (‘¿Amortiguador o cuello de botella? La exposición laboral a la IA generativa y la brecha digital en América Latina’.), estima que entre el 26 % y el 38 % de los empleos en América Latina podrían verse afectados por la GenIA.

En el caso específico de Ecuador, el informe detalla que 2,28 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 27 % del empleo total, podrían verse influidos por la inteligencia artificial generativa. A pesar de esta cifra, el país está en las dos últimas posiciones entre las economías más expuestas a la IA en la región.

Dentro de este panorama, el estudio señala que el 2 % de los empleos en Ecuador podrían desaparecer debido a la automatización impulsada por la GenIA. Además, un 11 % de los trabajos tienen el potencial de sumarse a ese 2 % en riesgo de desaparición, mientras que un 14 % de las ocupaciones tienen un futuro incierto frente a la automatización. Sin embargo, el informe subraya que es más probable que la GenIA transforme y aumente los puestos de trabajo en la región en lugar de eliminarlos por completo.

A nivel latinoamericano, la GenIA podría incrementar la productividad de entre el 8 % y el 14 % de los empleos, con una incidencia más alta en sectores urbanos, educativos y formales, así como entre personas con ingresos elevados. En cuanto a los trabajos más expuestos a la automatización, el informe destaca que las mujeres jóvenes, con educación superior, que trabajan en sectores formales como la banca, las finanzas o la administración pública en zonas urbanas, enfrentan mayores riesgos de automatización.

Ganadores y perdedores

El estudio del Banco Mundial y la OIT señala que las trabajadoras mujeres, que laboran en zonas urbanas, más jóvenes, no pobres, en sectores formales (especialmente en la banca, las finanzas o la administración pública) o con educación superior están más expuestas a la automatización a través de la GenAI.

Los posibles beneficios transformadores de la GenAI en el empleo se distribuyen de manera más equitativa entre los trabajadores en términos de género y edad, pero aun así es más probable que se vean afectados los empleos formales en zonas urbanas y ocupados por trabajadores con niveles de educación y de ingreso más altos. Los trabajadores asalariados y autónomos —como peluqueros, vendedores, arquitectos o agentes inmobiliarios— y los que se desempeñan en los sectores de educación, salud o servicios personales tienen más probabilidades de beneficiarse de los efectos transformadores de la GenAI.

