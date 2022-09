Desde el 30 de noviembre de 2022, las personas naturales y sociedades inscritas en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) que están obligadas a facturar, deben hacerlo electrónicamente, con excepción de los negocios populares (únicamente por las transacciones en las que les corresponda emitir notas de venta).

La emisión de facturas físicas tiene los meses contados Leer más

Recuerde que si el contribuyente no ha solicitado la autorización para emitir facturas electrónicas, sus facturas físicas no serán válidas. Al emitirlas corre el riesgo de usar facturas caducadas y no autorizadas, con lo que incurriría en una ilegalidad. Pero ¿Cómo estar listos para esta transición? Lo primero que debe cumplir son los siguientes requisitos:

Requisitos

Tener firma electrónica, una clave de acceso a SRI en Línea, un convenio de débito registrado y un software que genere comprobantes electrónicos (puede ser propio o se puede utilizar la herramienta de comprobantes electrónicos que el SRI pone a la disposición para su uso gratuito).

Pero, ¿Cómo obtener la firma electrónica?

El contribuyente puede solicitar una firma electrónica con el uso de su RUC (Registro Único de Contribuyentes). Deberá acercarse a las entidades autorizadas para el trámite: Banco Central del Ecuador (BCE), Consejo de la Judicatura, ANF AC ECUADOR, Security Data, Uanataca, Eclipsoft, Datil Media.

¿Y la clave de acceso al SRI?

Para quienes no tienen aún una clave de acceso a los servicios en línea del SRI, deben solicitarla en cualquiera de las agencias del ente recaudador o hacerlo vía online (www.sri.gob.ec).

QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS La obligación es a escala nacional, exceptuando a 1,2 millones de contribuyentes relacionados a negocios populares (locales con ingresos de hasta $ 20.000 al año, que deberán seguir usando las notas de venta físicas).

Sobre el registro de su cuenta de débito

• Ingrese al www.sri.gob.ec

• Elija SRI en línea

• Inicie sesión e ingrese identificación y contraseña.

• Acceda al menú Pagos, en la opción: Registro convenio de débito bancario.

• Registre la información requerida

• Confirme el registro y la aceptación de responsabilidad

¿Necesita autorización?

El SRI explica que es necesario tener una autorización, para emitir comprobantes de venta en el sistema de facturación electrónica de SRI en línea, tanto en los ambientes de pruebas y como de producción.

Facturas, una fuente de liquidez que muere en bolsa bajo la urgencia de control Leer más

Ambientes de pruebas: Permite revisar el funcionamiento del esquema de emisión electrónica, realizar los ajustes a los sistemas y corregir posibles errores. Los comprobantes emitidos en este ambiente no tienen validez tributaria.

Ambiente de producción: Es el servicio de comprobantes electrónicos al cual se realiza el envío de los mismos por parte de los usuarios finales, por lo que en este ambiente los comprobantes sí tienen validez tributaria.

En los dos ambientes se generan los documentos PDF y XLM. La autorización de emisión electrónica en ambos ambientes se la realiza por una sola vez y es indefinida.

¿Con qué sofware se generan los comprobantes?

Se puede adquirir un sistema de facturación propio o contratado. No obstante, el SRI pone a disposición dos herramientas gratuitas: SRI y Yo en Línea, y el facturador electrónico gratuito.