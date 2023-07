El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una circular con el que indica que se elimina la retención en la fuente del IVA y del Impuesto a la Renta a los contribuyentes que pertenecen el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe).

Según el director general del SRI, Francisco Briones, el objetivo es “seguir impulsando a los emprendedores y negocios populares al reducir sus costos, mejorar su flujo de caja e impulsar el uso de medios electrónicos de pago en lugar del efectivo al reducir los costos transaccionales”.

El SRI además menciona que la aplicación de esta medida debe ser inmediata para las instituciones del sistema financiero nacional, las empresas emisoras de tarjetas de crédito y los sujetos pasivos que actúen en calidad de agentes de retención.

La circular indica que en los pagos efectuados a los contribuyentes RIMPE categorizados como negocios populares (con ventas hasta $ 300.000 anuales) no se realizará retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta y tampoco se realizará retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado (IVA), “al encontrarse gravadas con tarifa 0% las transferencias de dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, derechos y la prestación de servicios efectuados por tales sujetos pasivos”

Asimismo, señala que en los pagos efectuados a contribuyentes categorizados como emprendedores se realizarán las retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado en los porcentajes establecidos; salvo cuando tales pagos, indica, se realicen a través de tarjetas de crédito, débito, convenios de recaudación o de débito, u otros medios electrónicos de pago, en cuyos casos no se realizarán retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta ni Impuesto al Valor Agregado.

Noemí Cevallos, experta tributaria y senior manager, menciona que, si bien esta medida no es nueva, si es necesaria su recordatorio y difusión, para “evitar la doble retención. Porque si el pagador le practica una retención al establecimiento donde compra, estaría afectándole al flujo y adicional al momento que la institución financiera paga al establecimiento afiliado, habría una segunda retención”.

La experta concuerda en que esta medida incentiva a que las personas prefieran pagar con tarjetas de créditos y débitos, lo que además es una ayuda al sistema tributario que así puede ejercer más control, por los registros que dejan los ciudadanos cuando se paga con tarjeta.

El también experto tributario Javier Bustos, coincide que con el pago con tarjeta hay procesos operativos que se simplifican. Él además enfatiza que la eliminación de la retención en la fuente a los contribuyentes RIMPE, por el pago con tarjeta, ayuda a la liquidez y aunque el SRI dejará de retener ese impuesto, este es poco en comparación con el movimiento económico de los pequeños negocios que la medida puede generar.

Pero, ¿cuál es el beneficio para el consumidor final?

No obstante, Bustos señala que el beneficio para el consumidor no se refleja en una reducción de los precios de los productos a comparar, al menos que por la liquidez que la medida pueda generar los emprendedores bajen los precios de sus productos. Sin embargo, explica que, el incentivo a pagar sin retención con tarjeta de crédito o débito les brinda a los consumidores la comodidad de no cargar dinero en efectivo.

“El consumidor va a seguir pagando el mismo costo, él no notará la diferencia. Ante eso, lo ideal es que los consumidores tengamos más opciones de pago con tarjetas en negocios donde generalmente se hace solo pago en efectivo”, menciona.