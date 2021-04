Ecuatoriana Airlines dará conectividad aérea a 9 ciudades del país

Ecuatoriana Airlines anunció este 29 de abril de 2021 el inicio de sus operaciones en el país. La nueva aerolínea de bandera de Ecuador, que ha tenido que invertir $ 30 millones, empezará a volar el último trimestre del año, conectando a nueve ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas, Loja, Manta, Lago Agrio, Coca y Macas.

Consolidada la primera etapa, la firma aérea tiene previsto iniciar una segunda fase. Culminados ciertos estudios y análisis técnicos relacionados a la demanda turística y la reactivación económica, la aerolínea tiene previsto extender sus servicios hacia Galápagos, Salinas, Santa Rosa y otros destinos transfronterizos.

Eduardo Delgado M. Presidente/CEO de Ecuatoriana Airlines durante el evento de presentación oficial mencionó que el arribo de la firma generará 110 plazas de trabajo directas y 250 de manera indirecta.

Delgado dijo que la crisis aérea mundial, por causa de la crisis sanitaria, no solo ha generado pérdidas a gran escala, sino grandes oportunidades para entrar a este mercado. En Ecuador no hay excepción. "El 85% de sus aeropuertos no tienen vuelos comerciales fijos; esta realidad representa una nueva oferta para los ecuatorianos”, aseguró.

Ecuatoriana Airlines es la primera aerolínea híbrida de América Latina. Sus representantes han anunciado que no solo un servicio de transporte aéreo de calidad caracterizará a la firma, sino su alto nivel de competitividad. Las tarifas aéreas, sostienen, "revolucionarán el mercado local brindando la posibilidad a los clientes nacionales y extranjeros de viajar a precios competitivos, sin dejar de contar con un servicio de alto nivel, impactando a los usuarios con un vuelo que brinde comodidad y calidad"