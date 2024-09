Ecuador se encamina a dejar de ser exportador petrolero

Números que se aproximan. En los últimos dos años, las importaciones de combustible le siguen muy de cerca a las exportaciones de petróleo. Es decir, la cantidad de dinero que el país destina a comprar derivados de petróleo cada vez se acerca a los dólares que recibe por las exportaciones de crudo.

Afines de 2013, el año en el que las exportaciones petroleras ecuatorianas (crudo y sus derivados) alcanzaron el pico máximo histórico, sumaron 14.117 millones de dólares. En ese mismo año, el país destinó 6.407 millones para importar combustibles y lubricantes, es decir, un saldo a favor de 7.710 millones de dólares. Para 2023 esa diferencia entre ventas y compras internacionales se achicó a 1.907 millones de dólares y para el primer semestre de 2024 llegó a 1.695 millones.

Y es probable que en los próximos años esa cifra se revierta, es decir, que el país se convierta en un mayor importador de hidrocarburos que exportador, según analistas económicos.

Your browser does not support the video tag.

¿Cuál es la razón? Por un lado, Ecuador comenzó el desmonte del Bloque 43-ITT tras la consulta popular de agosto de 2023, que representará una declinación paulatina de la producción petrolera. Ypor el otro lado, el país cada vez demanda más combustibles por factores como el crecimiento del parque automotor y la crisis energética, que ha implicado el uso de plantas y generadores que queman diésel y otros combustibles para generar electricidad.

La actual crisis energética puede demorar entre cuatro y cinco años, señaló el ministro de Energía, Antonio Goncalves, período parecido (5 años) para el cierre del ITT.

Antonio Goncalves (centro), ministro de Energía, durante el cierre del primer pozo del ITT. Cortesía.

Mientras se construye nueva infraestructura para generar energía, el país requerirá mantener su suministro de electricidad con compra de energía a países vecinos, como Colombia y, posiblemente, Perú, pero también con motores en tierra y barcazas que consumen combustibles.

“Esperaríamos una caída de la producción hacia 2025 y si a eso le sumas el aumento de importación de derivados que va a tener por el cierre de Esmeraldas y, al mismo tiempo, por el aumento de la demanda de diésel, para que funcionen las plantas eléctricas, incluyendo las barcazas, todo esto confirma que Ecuador tiene sus días contados como exportador neto de crudo”, señaló Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas (UDLA).

Esperaríamos una caída de la producción (petrolera) hacia 2025 (...) Todo esto confirma que Ecuador tiene sus días contados como exportador neto de crudo. Santiago Mosquera decano de la Escuela de Negocios de la UDLA

“El horizonte mediano es que vamos a tener de tres a cinco años este problema. Se está pidiendo que se usen generadores de diésel en el sector privado, eso va a adicionarse a la importación de combustibles (...) El tema no es si va a suceder, sino cuándo va a suceder”, comentó José Orellana Giler, analista económico y socio de la firma ecuatoriana de estrategia y finanzas corporativas Ahead Partners.

Otro factor es que se ha reducido la capacidad de refinar petróleo debido a que las refinerías están en crisis. En el primer semestre de 2024, el crudo procesado en las refinerías del país se redujo casi 12 % frente al mismo período de 2023.

La Refinería de Esmeraldas, la más grande del país, se paralizará por 65 días por mantenimiento, período en el que se espera una mayor importación de combustibles.

RELACIONADAS La Refinería de Esmeraldas se paralizará por 65 días

En meses anteriores ya ha habido episodios en los que las exportaciones de crudo ya han sido superadas por las importaciones de combustibles u otro producto, situación poco común en los más de 50 años de era petrolera de Ecuador.

Vamos a tener de tres a cinco años este problema. Se está pidiendo que se usen generadores de diésel (...) El tema no es si va a suceder, sino cuándo va a suceder. José Orellana Giler socio de Ahead Partners.

En enero de 2023 la importación de combustibles ya superó a la exportación de petróleo. Asimismo, el año pasado, por primera vez en la historia, las exportaciones de camarón superaron a las de petróleo crudo en el primer trimestre de 2023, sin considerar los envíos de derivados, según los datos del Banco Central del Ecuador (BCE). En ese período, las ventas de camarón al mundo sumaron 1.871 millones de dólares de enero a marzo de 2023, mientras que las exportaciones de crudo llegaron a 1.669 millones de dólares.

El plan del Gobierno para levantar la producción

El Gobierno ha anunciado que busca atraer inversión privada para, al menos, compensar el cierre del ITT en los próximos cinco años. Este plan contiene cinco proyectos de inversión por 41.500 millones de dólares.

¿Es posible atraer inversión en esta industria e incrementar la producción petrolera y las exportaciones? Orellana Giler considera que es complicado que se suscriban nuevos acuerdos en estos meses debido a las elecciones de 2025 para elegir un nuevo gobierno. “Nadie va a firmar nada hasta que no sepan quién va a gobernar en Ecuador (...) No creo que hasta que pasen las elecciones pueda verse si hay o no un interés”, añadió.

El Gobierno dice a la Corte que solo puede cerrar 10 de 246 pozos del ITT en 2024 Leer más

“Los (proyectos) más grandes se empezarían a ejecutar a partir de 2026. Tampoco es que son inmediatos. En el supuesto que generen tracción e interés de inversionistas internacionales, que esperemos que logren levantar la producción (...) El mayor desafío para Ecuador será generar un ambiente propicio para la inversión en la industria petrolera, considerando que hoy por hoy, los grandes jugadores a nivel internacional están cambiando su matriz energética. Las productoras de crudo están metidas también en energía renovables”, agregó.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!