El ecuatoriano, empobrecido frente al peruano y colombiano

El crecimiento económico de Ecuador se ha estancado en las últimas décadas, marcando un retroceso significativo en comparación con otras economías de la región. Ese es un diagnóstico de la economía ecuatoriana elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del reporte de la consulta del Artículo IV, el análisis frecuente que hace el organismo a sus países asociados y que fue divulgado el jueves pasado.

Segunda barcaza turca de energía ya está en Las Esclusas Leer más

Factores como la baja inversión, el lento crecimiento del empleo y una débil productividad total de los factores (PTF) han contribuido a esta desaceleración, agravada por la crisis de seguridad que representa un obstáculo adicional para la recuperación económica. La PTF mide la eficiencia con la que se combinan los recursos productivos de una economía, reflejando su capacidad de innovación y crecimiento sostenible.

En los años 60 y 70, el país experimentó un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) real del 5,2 % anual. El PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo, y es clave para medir su actividad económica y comparar su crecimiento o desarrollo.

Sin embargo, este dinamismo decayó durante la crisis de deuda latinoamericana en los 80 y la crisis económica nacional de los 90, reduciendo el crecimiento a un promedio del 2,9 % entre 1980 y 2000. Aunque se registró un repunte entre 2001 y 2014, alcanzando un 3,7 %, desde entonces la economía ha vuelto a desacelerarse, con un crecimiento promedio del 1,6 % en los últimos 10 años.

Como resultado, el PIB per cápita ecuatoriano (16.520 dólares a 2024) se ha quedado atrás frente a economías vecinas como Colombia (21.440 dólares)y Perú (17.780 dólares), e incluso más distante de Chile (33.570 dólares) y Costa Rica (29.780 dólares). En 1980, Ecuador superaba a Colombia y Perú en PIB per cápita, pero para 2023 se encontraba un 25 % por debajo de Colombia y un 50 % por debajo de Chile y Costa Rica.

El PIB per cápita es el promedio del PIB dividido entre la población de un país, y es útil para medir el nivel de riqueza o bienestar económico promedio de sus habitantes.

La tarea económica pendiente

Ante este panorama, el FMI señala la necesidad de implementar una estrategia integral que aborde los problemas estructurales. Entre las principales recomendaciones destacan la mejora de la seguridad para reducir la emigración laboral, el impulso de oportunidades de empleo para los jóvenes, la revitalización del entorno empresarial para atraer inversiones y reformas que fortalezcan la PTF.

Además, el organismo sugiere una combinación de políticas para impulsar el crecimiento potencial del país, que actualmente ronda el 1,6 %, con el objetivo de elevarlo al 2,5 % para 2028. Estas medidas incluyen fomentar la participación femenina en el mercado laboral, eliminar rigideces laborales y mejorar la eficiencia del sector financiero, incluyendo una revisión de los límites a las tasas de interés y el desarrollo de mercados de deuda locales.

Otro aspecto clave es abordar problemas de infraestructura y sostenibilidad. Según el FMI, se requiere garantizar un suministro energético confiable y diversificar la economía para adaptarse a las exigencias de la transición hacia energías limpias.

El informe del Fondo Monetario también destaca que reducir la criminalidad podría tener un impacto significativo en la economía, aumentando la inversión y la productividad. Una reducción del 20 % en la delincuencia durante una década podría incrementar el crecimiento anual del PIB en un 1 %.

Aunque el reto es grande, el FMI subraya que con una implementación efectiva de estas reformas, Ecuador podría recuperar una trayectoria de crecimiento sostenido y mejorar su posición relativa en América Latina.

“Ecuador no tiene experiencia en desarrollar un gran plan de crecimiento económico. Crear una agenda coordinada de producción y empleo no es trivial; requiere acciones integrales en múltiples frentes. Es esencial que el gobierno lidere y convoque al sector privado y otros actores clave para estructurar un plan sólido”, aseguró Augusto de la Torre, ex economista jefe del Banco Mundial para América Latina.

El primer paso debe ser generar confianza entre los inversionistas, pues el crecimiento de Ecuador necesita iniciar con una ola de inversión privada.

La seguridad es un factor crítico. La inseguridad afecta gravemente la economía al disuadir la inversión y fomentar actividades ilícitas que desvían a la población, especialmente a los jóvenes, hacia pandillas. Además, problemas como las extorsiones (vacunas) elevan los costos de hacer negocios.

El 56% de los regalos que se dará por Navidad en Ecuador es ropa, según estudio Leer más

Una reforma laboral también es indispensable. En países como Colombia, los ajustes laborales pueden realizarse mediante devaluaciones, pero Ecuador no tiene esa opción por su dolarización. La rigidez del mercado laboral ha provocado un aumento de la informalidad, que pasó del 40% en 2015 al 56% actualmente, concluye el experto.

Con De la Torre coincide Freddy García, chief Economist de la consultora Andersen. “En primer lugar, creo que es fundamental tener un proyecto de política económica de largo plazo que separe la política fiscal de la estrategia de crecimiento. En los últimos diez años hemos estado demasiado enfocados en lo fiscal, prácticamente apagando incendios, lo que ha frenado el desarrollo económico”, agregó.

Una política de crecimiento económico a largo plazo debería tener dos pilares principales. Primero, modernizar el código laboral, dijo García, y avanzar en la apertura comercial. “Aunque se han dado pasos importantes en este aspecto durante los últimos dos gobiernos, aún se necesita un mayor impulso”.

Para leer más contenido de calidad, SUSCRÍBETE AQUÍ