Acuerdos comerciales, un motor de exportación de lenta activación

La entrada en vigencia de los acuerdos comerciales con China y Costa Rica, el repunte en el precio del cacao en el mercado internacional o el incremento en la salida de productos como los textiles, el plátano, la pesca, la carne de ave o el brócoli se destacan entre los puntos positivos en el ámbito de las exportaciones durante el 2024, de acuerdo con expertos en la materia.

Las exportaciones tuvieron un ligero crecimiento el año pasado, con algunos productos ganadores y otros perdedores: el cacao obtuvo la mayor ventaja por los excelentes precios y los productos del mar han tenido un destacado comportamiento, salvo el camarón, cuyas ventas se redujeron en el mercado chino, según explica Eduardo Egas, presidente Ejecutivo de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ecuador (Corpei). A eso, agrega, hay que mencionar que el petróleo tuvo un crecimiento interesante con respecto del 2023.

Si bien el banano registraron resultados positivos, estos fueron ínfimos y no destacados como en otros años al igual como la minería. En general, considera que hubo factores que no permitieron mayor crecimiento en el sector productivo: la inseguridad, atada a los secuestros y las vacunas. Ambas situaciones han significado costos adicionales para las industrias, que han tenido que invertir en equipamiento y personal adicional para seguridad por un lado y por otro, para autogeneración de energía. A eso se ha sumado la baja inversión extranjera.

Jose Antonio Camposano señala que en los sectores que integran la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex), de cuyo directorio es el presidente, los resultados son contrastantes. Allí hay gremios que exportan banano y plátano, camarón, cacao y derivados, pesca, brócoli, textiles, carne de ave y café, que abarcan más del 70 % de exportaciones no petroleras y no mineras del país. En ese ámbito hubo una contracción del 3 % entre enero y octubre de 2024 con respecto del mismo periodo de 2023.

Hasta cinco años para ver resultados

El 10 de mayo del año pasado entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con China, que se firmó un año antes, durante la presidencia de Guillermo Lasso, de forma virtual entre Quito y Pekín. Si bien han transcurrido más de siete meses desde su activación, Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China señala que este acuerdo debe ser visto en el mediano y largo plazo. Para explicar cómo funciona un convenio de esta magnitud menciona los casos chileno y peruano, países que vieron los beneficios a partir del cuarto o quinto año.

El acuerdo redujo de inmediato los aranceles en algunos productos y en otros, de forma escalonada. Es el caso del banano y el camarón, que se reducirán cada año, aunque Camposano explica que “La Comisión Arancelaria de China ha publicado el Plan de Ajuste Arancelario 2025, que detalla las tasas impositivas aplicables a bienes importados. A partir del 1 de enero de 2025, el camarón ecuatoriano dejará el arancel reducido del 2 %, aplicándose el 5 % bajo la cláusula de Nación Más Favorecida (MFN). Sin embargo, gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y China, el arancel será del 4 % en 2025 y disminuirá 0,5% anual desde 2026”.

Por otro lado, se introducirán en esta lista productos nuevos como el aguacate o la pitahaya que del 20 % bajó al 0 %, menciona Cáceres. Uno de los temas cruciales de este acuerdo para Cordex es facilitar el diálogo técnico-sanitario, “para garantizar la continuidad de las exportaciones y resolver obstáculos regulatorios”.

Egas resalta que el acuerdo con China aún no arroja frutos por ser reciente y porque la economía china no está creciendo normalmente, lo que ha hecho que su consumo interno se restrinja y por ende, sus importaciones. Por otro lado, cuando se liberan aranceles de una serie de productos, los procesos de calificación no suelen ser rápidos y Ecuador tiene varios productos en cola. En ese punto, explica Cáceres, el exportador debe familiarizarse con los requisitos del consumidor y en la Cámara se ofrece capacitación para que los empresarios ecuatorianos cumplan con ello y para que sus productos sean atractivos.

Ahora, el sector se enfrenta a varios retos para el año que empieza, entre ellos mantenerse actualizado sobre la normativa internacional para que sus productos lleguen sin problemas a los mercados internacionales. Por otro lado, deberán superar un año electoral que pone en pausa y tensión a las inversiones, con una crisis de seguridad y energética de por medio. Finalmente, tienen la tarea de cerrar otro importante acuerdo que está en negociación: Canadá.

