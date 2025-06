Diego Vivero: “La gente no sale. Hay restaurantes que no abren en ciertas zonas”

El gremio de los restaurantes del Ecuador busca formas de equilibrar su economía, en medio de la crisis de inseguridad, Diego Vivero habla del tema y de su propuesta de reformar la Ley Seca, para reducir su impacto:

¿Cómo ve el sector restaurantero el tema de la inseguridad y las políticas y leyes que se están construyendo sobre esa problemática?

Somos parte del combate a la inseguridad, incluso tenemos convenios con la Policía Nacional, tenemos el proyecto Restaurante Seguro, en lo cual al menos en la ciudad de Quito, que es donde se ha realizado, se ha logrado bastantes resultados. Hemos estado en continuas reuniones siempre y en especial desde el 2023 que recrudeció la inseguridad.

¿Ha hecho un cálculo para saber cómo la inseguridad ha afectado la facturación de los locales miembros de Corec?

Sí. Trimestralmente hacemos un sondeo sobre la realidad del sector restaurantero a nivel nacional y la principal causa por la cual los restaurantes, en algunos sectores más, en algunos sectores menos, hay baja de ventas es por la inseguridad. Más allá de hablar de la inseguridad per se, creo que el problema está en que la gente no está saliendo, en especial por las noches, por sentirse insegura, por no tener confianza y eso hace que en muchas zonas del país (haya locales) que ni siquiera estén abriendo en las noches. En otros sectores han bajado radicalmente los consumos en esa franja horaria, lo cual afecta a las ventas generales, al menos en un 20 % a nivel nacional. Hemos determinado que el sector restaurantero no se termina de recuperar hoy ya no por otro tema que no sea la percepción de inseguridad.

Es un interés no solo nuestro sino de la industria turística y del país, porque movemos una cadena de valor importante. Diego Vivero Director Ejecutivo de Corec

Entre las propuestas que ustedes plantean, para que el sector se recupere, está reformar la Ley Seca, ¿cuál es la idea?

Proponemos bajar el número de horas de Ley Seca, que actualmente es de 72 horas. Hicimos un sondeo a nivel nacional para ver los efectos económicos y también los efectos en realidad en lo que representan los comicios como tal. La idea es reformar el Código de la Democracia para que haya mayor consumo o, más bien dicho, que no se coarten las libertades de consumo en esos días. El planteamiento es ocho horas antes del inicio de los comicios y tres horas después del inicio de los comicios.

¿Han visto que en los días previos de elecciones la gente va menos a los restaurantes porque no se puede consumir licor o solamente hablamos de que las facturas son menores porque solo comen t no pueden comprar licor?

Hay de las dos partes. Lo triste de esto es que, como todo lo que se prohíbe, genera un mercado paralelo. La informalidad es algo que existe los 365 días del año, pero se acentúa en días como esos. Cuando hay estas prohibiciones, los que venden son los que trabajan de las 22:00 en adelante, digamos ‘underground’. Yo represento a los negocios formales, entonces esto es, incluso, motivar a la formalidad, es decir, el consumo de bebidas de moderación. Nosotros vendemos servicios, no vendemos el licor o las bebidas. Vendemos el servicio de ponerlas en su mesa a través de experiencias gastronómicas. La gastronomía ha cambiado radicalmente, ya no es ir a comer, es ir a vivir experiencias. Lo que estamos pidiendo es que la gente siga teniendo esta alternativa de comer su comida favorita con un licor en maridaje, es un producto que resalta las comidas.

Pero, ¿flexibilizar la Ley Seca en un contexto de crecimiento de violencia no podría ser contraproducente, cuando en elecciones suelen aumentar las amenazas?.

Nosotros pensamos que no, porque de lo contrario pediríamos que exista una permanente Ley Seca. Dentro de los restaurantes cuidamos el consumo de alcohol responsable. En el sector restaurantero no vendemos licores, vendemos servicios y eso determina que no es un sitio donde el alcohol se consume indiscriminadamente. Cuando hay prohibiciones, hay gente que sí busca emborracharse y eso afecta en muchos sentidos y en especial la propia seguridad de la persona. Creo que las restricciones más bien abonan a la inseguridad, a la clandestinidad y a informalidad, que es lo que venimos combatiendo

El reto de los restaurantes de Quito para crear nuevas experiencias Leer más

En realidad, siendo pragmáticos, la Ley Seca de 72 horas no tiene mucho sentido, pero en cambio sí afecta las economías" Diego Vivero Director Ejecutivo de Corec

¿Esta sería la primera vez que ustedes hacen una propuesta de este tipo o ya lo han intentado antes?

Es la primera vez y tiene que ver con lo repetitivo que se ha vuelto para nuestro país esto de entrar en elecciones. Se consulta a todo la gente, hay incluso procesos de revocatorias de mandato que finalmente pueden terminar en las urnas. Entonces estamos, si se quiere llamar así, en esa realidad democrática de llamar a elecciones constantemente y la gente evidentemente goza de esta privilegio y derecho, pero hay negocios que de una u otra forma se ven afectados y creo que no es justo. En realidad, siendo pragmáticos, la Ley Seca de 72 horas no tiene mucho sentido, pero sí afecta las economías.

El contexto

La Confederación de Restaurantes del Ecuador (Corec) busca apoyo para reformar el Código de la Democracia y reducir el número de horas de Ley Seca, en tiempos electorales, para disminuir su impacto económico. Su director ejecutivo habla del por qué de la propuesta y de cómo la inseguridad y la violencia afecta a este sector.

Sobre Diego Vivero

Actualmente es director ejecutivo de la Confederación de Restaurantes del Ecuador (Corec). Es experto en desarrollo de negocios y posicionamiento de marca. Es gerente de la cadena Pizza SA y fue directivo de la Agremiación de de Restaurantes de Pichincha (Agrepi). Presidió la Cámara de Turismo de Pichincha (Capeipi).

Accede a contenido exclusivo. Únete a nuestra comunidad informada y suscríbete a Expreso.