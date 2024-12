Gremio Camddepe: “El desfase para cargar el combustible sigue”

Hay retraso en la llegada del combustible a las gasolineras. No existe escasez, sino un desfase por el tiempo en que los tanqueros deben viajar hasta otra ciudad para abastecerse de gasolina y transportarla hasta la estación. Las autoridades de Petroecuador han informado que no hay escasez, “sí, pero esto es una verdad a medias”, según Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe).

Rosero explicó que es una verdad a medias porque las filas para cargar el tanquero con combustible no se deben a la falta del producto, sino a que la gasolina no está llegando a los terminales de ciudades como Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Riobamba y Ambato. “Entonces todos los tanqueros de esas provincias están obligados a viajar hasta Guayaquil para adquirir el producto”, manifestó.

El dirigente gremial aseguró que el problema no está solucionado, ya que el sábado, 7 de diciembre de 2024, los choferes de los tanqueros que tenían turno para cargar combustible a las 22:00, no pudieron hacerlo hasta las 07:00 del domingo 8 de diciembre, con esperas en días anteriores de hasta 12 horas.

Rosero afirmó que Camddepe lleva más de un mes enviando cartas a Petroecuador, sin recibir hasta la fecha una respuesta escrita ni una citación para dialogar. “Se requiere más transparencia por parte de las autoridades para entender qué está sucediendo y encontrar la solución adecuada. Sin saber con claridad el problema, no se puede encontrar una solución”, opinó Rosero.

Según Rosero, el problema comenzó en octubre de 2024 y la autoridad ha dado varias justificaciones: primero, un retraso en la llegada de un barco; luego, un fallo en un software y, recientemente, un problema en el poliducto. “Necesitamos más transparencia y que se diga la verdad completa, no a medias”, dijo.

Hay pérdidas económicas

Los dueños de las gasolineras se quejan de pérdidas económicas. Por ejemplo, cargar el combustible cerca de Santo Domingo de los Tsáchilas cuesta 0,01 dólares por galón, pero viajar hasta Guayaquil incrementa el flete y el precio sube a 0,10 dólares por galón. “Generalmente, no queda margen de ganancia”, destacó Rosero. De las 1,200 estaciones de gasolina en el país, 600 trabajan al borde del equilibrio.

La situación mejoró ayer con filas más cortas, pero esto podría deberse a que, al ser domingo, hay menos movimiento. “Hay que ver qué pasa hoy, lunes 9 de diciembre, para saber si se solucionó el problema o continúa”, reiteró Rosero.

Se acercan las fiestas de diciembre y los feriados, cuando la mayoría viaja; Rosero recordó la importancia de reducir el tiempo de espera para cargar los tanqueros y asegurar que haya gasolina en todas las estaciones, ya que días atrás el producto no estuvo disponible en algunas no porque no hubiera, sino por las filas formadas cuando tanqueros de varias provincias de Ecuador deben abastecerse en un solo punto, en el terminal de combustible de Pascuales.

Se niega desabastecimiento

El Terminal Pascuales que está en la provincia del Guayas tiene inventario suficiente de combustibles y atiende con normalidad, indicó Petroecuador en un comunicado.

El pasado jueves 5 de diciembre de 2024, el volumen total despachado desde el terminal Pascuales a todos los sectores, incluido el eléctrico, ascendió a más 3,7 millones de galones, un volumen que, según Petroecuador, está dentro del promedio normal de despacho.

La explicación que se dio en el boletín, por las largas filas, fue que los sistemas automatizados de despacho de terminal Pascuales presentaron lentitud en el procesamiento de las entregas, que y fueron superadas con l intervención del personal técnico.

Aunque los choferes indicaron que las largas filas se repitieron el último sábado 7 de diciembre de 2024.

