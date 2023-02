El pago del décimo cuarto sueldo es una obligación para todas las empresas, excepto para los artesanos calificados. El monto se determina según el sueldo básico vigente, que para este 2023 es de 450 dólares.

La abogada experta en derecho laboral, Vanessa Velásquez, indicó a Diario EXPRESO, que solo los empleados que han laborado un año seguido en la misma compañía reciben integro los 450 dólares. Las personas que llevan menos de un año en la empresa reciben un proporcional, de acuerdo al tiempo que llevan laborando allí.

La experta recordó que existe la figura de mensualizar los décimos, en ese caso el pago lo reciben junto con el salario de cada mes. Los van a recibir el pago acumulado hasta este miércoles 15 de marzo, son los trabajadores que no han mensualizado el pago.

Indiferentemente de la forma en que el empleado recibe el pago (mensualizado o al año) las empresas están obligadas a llenar el formulario del Ministerio de Trabajo demostrando que ha cumplido con la ley que obliga el pago del décimocuarto sueldo.

El pago hasta el miércoles 15 de marzo rige solo para la región Costa e Insular y los trabajadores que no reciban el décimo cuarto pueden denunciar el hecho en el Ministerio de Trabajo.

A este sueldo extra también se lo denomina bono escolar, por los padres de familia lo suelen invertir en los estudios de sus hijos.

TIPS PARA AHORRAR EL BONO

1. Revisar objetivos y de las finanzas del año que terminó

Es importante arrancar con una evaluación y revisión de los objetivos financieros. Es esencial revisar ahorros, deudas e inversiones con el fin de estructurar un plan anual e identificar una programación de pagos ordenado, así como identificación porcentajes destinados para el ahorro.

2. Priorizar gastos y elaboración de un presupuesto

Hacer un presupuesto mensual y trabajarlo para cumplirlo. Es importante priorizar y asegurarse que los gastos de vivienda, alimentación y servicios básicos estén bajo control y en ciertos casos con provisiones. Así tendrá más claridad sobre los flujos mensuales de gastos y el destino que tendrán sus ingresos. Si ya se cuenta con un presupuesto mensual hacer una proyección anual es lo ideal, ahí podemos integrar gastos de temporada como vacaciones, regreso a clases, celebraciones (día de la madre, día del padre, cumpleaños, graduaciones, navidad, entre otros).

3. Revisar deudas y control en el endeudamiento

Las deudas son una carga importante y pueden impedirte alcanzar la tranquilidad financiera. Empieza a pagar tus deudas ahora. Establece un plan para intentar cancelar todas aquellas que no sean cómodas o necesarias. Es importante que las deudas no salgan de control. Mientras liquidas deudas, comprométete a no tomar deudas adicionales.

4. Gastar con objetivo claro

Para una buena salud financiera hay que evitar desperdiciar realizando compras o gastos innecesarios. Cada egreso debe tener un objetivo claro. Antes de gastar los excedentes de dinero, hay que priorizar el pago de deudas o definir un destino para ahorrarlo.

5. Ahorrar para un fondo de emergencia

Es importante que se revise escenarios de cuánto necesitará si se quedará sin ingresos mensuales o perdiera el empleo. Así podría crear un fondo de emergencia. Se convertirá en una práctica para fomentar el ahorro a largo plazo, pensando en la jubilación, por ejemplo.