David Pareja: “Hasta el 2025 tenemos el plan de abrir 8 locales más de Prot Inn"

EXPRESO dialogó con David Pareja, fundador de la cadena de cafeterías Prot Inn, para dar a conocer cómo han evolucionado en los últimos siete años sus planes de expansión y las trabas que enfrentan.

-¿Qué motivó el nacimiento de Prot Inn?

Nace de la inspiración de mostrarle al mundo que la comida saludable sí sabe deliciosa. Y es que muchas personas asocian lo saludable con insípido o con un mal sabor, algo que no tiene por qué ser así. Empecé con esa meta, de tener una versión saludable de lo que más nos gusta, como cafés y dulces.

-Al decir saludables, ¿a qué se refiere? ¿Que ingredientes emplean?

Que no llevan azúcar, tienen harinas refinadas y también le agregamos proteína, de ahí el nombre Prot Inn, esto para un valor agregado. Las personas buscan comer rico, pero no todos se nutren bien, por eso reemplazamos los ingredientes malos por los buenos, trabajando así para todos, no solo para los deportistas o gente que va al gimnasio, sino para todos los que se quieren cuidar.

-¿Cuándo nació esta idea?

Hace 15 años pensé en el concepto de Prot Inn. Sentía la necesidad de encontrar un lugar donde comer rico y sano. Ya cansado de no encontrar y ver que había más gente como yo, pensé: ¿por qué no hacerlo yo? Y ya he cumplido siete años desde que abrí mi primer local en La Piazza de Samborondón (en 2017). Ahora tengo 12 locales a nivel nacional: seis en Quito, cinco en Guayaquil y uno en Cuenca.

Más locales en el pa´ís

-¿Cuáles son sus planes de expansión?

Hasta el 2025 tenemos el plan de tener 20 locales, abrir ocho más. Tenemos ambiciones y queremos abrir en más ciudades. Sin embargo, los locales que abriremos el año que viene serán en las tres ciudades donde ya estamos, porque queremos consolidar nuestro negocio en estas localidades.

-¿Qué considera que los caracteriza como marca?

Lo primero es que somos una cafetería de especialidad. Un café hecho con los mejores granos que podemos encontrar en el país. Es un café que promueve bienestar, antioxidantes, cosas que un café regular no hace.

Afectaciones en el mercado

-¿Considera que el precio del café se ha encarecido?

Se ha encarecido. También es escaso, hay buena calidad, pero no suficiente calidad y eso lo encarece.

-¿Por cuánto tiempo ha experimentado este cambio de precio?

Tiene como dos años este problema, pero desde el 2023 la materia prima se encareció. La alta demanda y baja producción hizo que pase todo esto.

-¿Cuánto creció el valor para ustedes?

En relación a junio del año pasado, el valor es 30 % más caro en la actualidad. Y a todos estos problemas de ser más caro, también se ha sumado el aumento del IVA al 15 %.

-¿Qué tan fuerte fue para ustedes el cambio del valor del impuesto?

Gastamos más, sí, pero el que recibe el impacto por esta situación es el consumidor, porque los precios de venta suben también. Eso también se traduce en menor frecuencia, no en grandes cantidades, pero sí hay una afectación innegable.

-¿Y en cuanto a la inseguridad? Es otro factor que ha mermado el comercio a nivel general ¿Cómo lo han vivido ustedes?

Las ventas han bajado 15 % con respecto al mismo periodo del 2023. Este panorama lo hemos visto empeorar desde noviembre del año pasado. Y por más que estemos en varias zonas que son consideradas más seguras, como varios locales que están ubicados en Samborondón, la gente igual tiene miedo de que algo ocurra.

-¿Qué otros productos generan atractivo para el consumidor además del café?

Nuestras galletas, por ejemplo. Alimentos de sal también, quesadillas, brownies, cheesecakes. También tenemos productos congelados.

Novedades en el menú

-Los clientes siempre quieren algo nuevo ¿Qué están trayendo ustedes?

Este semestre tendremos muchos nuevos productos. Un cheesecake de pistacho, tres bebidas nuevas, un shake de dulce de leche, de chocoavellanas y uno con café. Estos nuevos productos rondan entre los tres y seis dólares.

-De su total de materia prima, ¿qué tanto importan?

Poco, la mayoría es del país. Un endulzante que se llama lulosa, que es parecido a la azúcar pero no afecta la sangre y es un probiótico. También harina de almendras. El resto es nacional.

