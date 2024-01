Daniel Noboa: "Debemos tomar medidas duras económicas porque una guerra cuesta"

El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró este 11 de enero de 2024 que también debe haber unidad en las bancadas en la Asamblea Nacional para tomar medidas económicas duras para hacer frente los gastos que deberá incurrir el Estado por la guerra contra el narcotráfico.

"Debemos tomar medidas duras económicas y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero", dijo Noboa, en entrevista con FM Mundo.

No obstante, el mandatario no precisó las medidas que se tomarán en materia económica o los proyectos de ley. En una anterior entrevista, Noboa descartó el alza de impuestos porque no se puede imponer una mayor carga a la ciudadanía en momentos difíciles.

En semanas pasadas, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, señaló que el Gobierno analiza la focalización de los subsidios a los combustibles y que se recortarán unos 1.000 millones de dólares en gastos de empresas públicas.

En 2023, el déficit fiscal cerró el año en casi 6.000 millones de dólares. El déficit o hueco fiscal ocurre cuando los ingresos del Gobierno no alcanzan a cubrir los gastos.

