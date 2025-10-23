Daniel Noboa confirma que el galón del diésel bajará a $ 2,70: ¿A partir de cuándo?

El presidente Daniel Noboa anunció una reducción progresiva del precio del diésel en Ecuador. Aquí lo que debes saber

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este 22 de octubre de 2025 que el precio del galón de diésel sufrirá dos reducciones programadas: pasará de los actuales US$ 2,80 a US$ 2,78 desde el 15 de diciembre de 2025, y luego a US$ 2,70 desde el 15 de febrero de 2026.

¿Qué anunció el presidente Daniel Noboa?

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario se dirigió “a los que se levantan, trabajan y producen”, con el siguiente texto: “A los que se levantan, trabajan y producen: les hablo con resultados, no con promesas. En septiembre, la inflación fue de 0,08 %, una de las más bajas de la región. No coman cuento, el precio del gas no sube. Y para que el sector productivo y el transporte planifiquen con certeza y sepan que el diésel bajará, anunciamos desde hoy los nuevos precios: $2,78 el galón desde el 15 de diciembre. $2,70 el galón desde el 15 de febrero. Estamos pasando del discurso al hecho, cuidando la economía del Ecuador y la de los hogares. Y para quienes disfrutan que al Ecuador le vaya mal… la realidad les arruinó el titular una vez más.”

Esta declaración llega tras varias semanas de intensa movilización social en el país, luego de que el Gobierno eliminara el subsidio al diésel el 12 de septiembre de 2025, lo que generó un alza inmediata del galón de US$ 1,80 a US$ 2,80.

¿Desde cuándo y cómo aplicará la reducción?

Desde el 15 de diciembre de 2025, el galón de diésel se fijará en US$ 2,78. Posteriormente, desde el 15 de febrero de 2026, se reducirá nuevamente a US$ 2,70.

Hasta el 11 de diciembre de 2025, el precio de US$ 2,80 se mantendrá como parte de un mecanismo transitorio.

¿Por qué esta medida?

La eliminación del subsidio al diésel fue una de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno de Noboa para reducir el gasto fiscal y focalizar recursos en programas sociales, según lo anunciado. Con este cambio, se busca además estabilizar el precio del combustible a través de un nuevo sistema de bandas que permitirá reducciones o aumentos mensuales según la cotización del crudo internacional.

Con este anuncio, Daniel Noboa, según sus propias palabras, busca marcar un giro en la política de combustibles de su Gobierno, pasar “del discurso al hecho” y ofrecer una vía de alivio para sectores claves de la economía.

Las políticas económicas del mandatario han generado opiniones divididas en el país, que se ha visto marcado por semanas de manifestaciones y bloqueos que han afectado al sector productivo ecuatoriano. Este escenario tuvo un relativo punto final el 22 de septiembre de 2025, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que convocó inicialmente a las paralizaciones, anunció el cese a las manifestaciones.

