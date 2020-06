Los cuatro integrantes del Consejo Asesor Económico se reunieron con Moreno

La Secretaría General de Comunicación (Secom) informó este 9 de junio de 2020 que el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo la primera reunión con el Consejo Asesor en materia económica.

Hoy se incorporan al Consejo Asesor de Economía dos grandes economistas: Vicente Albornoz y Manuel González. Junto a Augusto De la Torre y Fausto Ortiz, pondrán toda su experiencia al servicio de la patria. ¡Para reactivar nuestra economía necesitamos el apoyo de todos! pic.twitter.com/aBlcPYxcnC — Lenín Moreno (@Lenin) June 9, 2020

La Secom señaló que "sus integrantes son economistas y catedráticos prestigiosos, independientes de afiliaciones políticas y gremiales". Se trata de: Manuel González, economista principal en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal en Washington, D.C. (Estados Unidos); Vicente Albornoz, reconocido analista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de la Américas (UDLA); Augusto de la Torre, experto en temas macroeconómicos, financieros y de desarrollo económico y social que, además, se desempeñó como Jefe para América Latina del Banco Mundial; y Fausto Ortiz, catedrático, consultor y exministro de Economía y Finanzas.

Los miembros del Consejo Asesor ejercerán su función ad-honorem, es decir, no ocuparán ningún cargo público y no percibirán remuneración alguna, ni directa ni indirectamente. Tendrán, como corresponde, toda la libertad para expresar -a título personal- sus coincidencias y desacuerdos. Para el Gobierno Nacional es importante abrir este espacio de consulta externa, que no tendrá carácter vinculante. No obstante, las visiones y perspectivas que allí se compartan, nutrirán la toma de decisiones en el ámbito económico, lo que demuestra el compromiso con el bienestar del Ecuador.

El Gobierno señaló que la participación de este grupo de expertos, que también se ha implementado en otros países, fortalece el espíritu democrático y brinda mayor transparencia a la gestión pública.

La semana pasada, el Gobierno informó la creación del Consejo Asesor conformado por tres miembros: Augusto de la Torre, Fausto Ortiz y Pablo Lucio-Paredes. Este último señaló que hubo un malentendido y que no formará parte del grupo mencionado por Moreno.