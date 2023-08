El Pleno de la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria de viernes 28 de julio de 2023, emitió con 5 votos a favor y 4 votos salvados, su dictamen sobre el acuerdo comercial que Ecuador firmó con Costa Rica en marzo pasado, y en el que insta a "subsanar" la inconstitucionalidad de varios artículos.

Si bien aclaró que la mayoría de los artículos eran constitucionales, observó que alguno de ellos, específicamente los relacionados al tema de inversión, son incompatibles con el artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla sobre la soberanía que debe tener el país en resolución de conflictos.

Por una parte cita el artículo 11.20 del capítulo 11, que está relacionado a la forma de solucionar controversias sobre la inversión en servicios financieros. La misma inconstitucionalidad dictamina para los artículos del capítulo 15, que se refiere a la inversión que, en general, pudiera darse entre ambas naciones, estos son: del 15.20 al 15.35, incluyendo los anexos 15.18 y 15.26.

La Corte explica en su dictamen que son incompatibles con la Constitución, por cuanto el Estado ecuatoriano cede jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, "toda vez que dichos artículos contemplan la posibilidad de que se solucionen controversias contractuales entre inversionistas, es decir personas naturales y jurídicas privadas, y Estados, a través instancias de arbitraje internacional, como el CIADI".

El organismo aclaró que pese a esto, no se consideró necesario declarar la incompatibilidad de todo el acuerdo. No obstante, sí se insta a evaluar la posibilidad de que los órganos públicos correspondientes "renegocien el contenido de los artículos declarados inconstitucionales o busquen alternativas, conforme el segundo inciso del artículo 422 de la Constitución, para subsanar la inconstitucionalidad de los artículos analizados en el presente dictamen, y que de esta forma no transgredan los límites impuestos en la Constitución".

El Acuerdo de Asociación Comercial Entre la República del Ecuador y la República de Costa Rica, el primer tratado en ser firmado por el actual Gobierno, tiene como fin estrechar las relaciones con el país centroamericano. Una de las aspiraciones de las autoridades es que su vigencia permita a Ecuador incrementar sus exportaciones en más de un 10 % a ese mercado.