Corporación Favorita se afianza como la empresa más fuerte del país

De las 153.192 compañías activas en el país, 118.949 presentaron sus estados financieros ante la Superintendencia de Compañías. Tal como sucede desde el 2020, las dos cadenas de supermercados más grandes lideran el ranking de quienes registraron mayores ingresos: primera Corporación Favorita y segunda Corporación El Rosado. Hasta el 2019, Conecel era la firma que ocupaba el segundo lugar.

Marathon Sports abrirá cuatro tiendas en Chile Leer más

Del universo de empresas que al cierre entregaron la información, se desprende que generaron USD 146.990 millones en ingresos totales, un 7,9% más que en el año pasado cuando sumaron USD 136.140 millones. En cuanto a las utilidades netas registradas (ya pagados impuestos de ley y reparto a trabajadores), la cifra en el 2023. llegó a USD 7.269,9 millones, es decir USD 42 millones más que en el 2022, cuando sumó USD 7.227,9 millones.

PODRÍA INTERESARLE (Telefónicas abogan por un nuevo modelo de contrato)

Una vez que el mayor jugador del mercado mostrara su situación financiera, el análisis es, en general, de una mejor actividad económica empresarial, a pesar de las dificultades que atraviesa el país, con los altos niveles de violencia y la crisis energética.

No obstante, no todas las compañías de los primeros 20 lugares del ranking tuvieron un comportamiento igual o mejor que el en 2022. Según las cifras, el sector de alimentos sufrió un golpe al tener este año tres empresas menos en los primeros 20 lugares: Gisis (balanceado de animales) salió de este grupo; lo mismo sucedió con Vitapro (lácteos) y Omarsa (exportadora de camarón), que ya no aparecen adelante; mientras Pronaca (productora de alimentos) cayó un puesto. También salió del top 20 la filial petrolera Schlumberger del Ecuador.

Del otro lado, esos espacios fueron tomados por Sociedad Nacional de Galápagos (preparación, conservación y exportación de camarón y langostinos congelados), Arca Continental (embotelladora de Coca-Cola) y Farmaenlace (Farmacias Medicity y Farmacias Económicas). Y llama la atención la ubicación en el tercer puesto de Santa Priscila, que en el 2022 no se ubicó dentro de las veinte, porque no presentó balances, según lo registra en blanco la Superintendencia.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ