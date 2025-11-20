Expreso
PLAN SALUD
Nestlé
Trabajadores en una de las plantas de la empresa Nestlé.Cortesía

Continúan los relevos en Nestlé, se anuncia la retirada de su vicepresidente

La empresa eliminará 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos dos años

El vicepresidente de Nestlé, Sanjay Bahadur, dejará este cargo a finales de 2025 tras 40 años de trabajo en la multinacional alimentaria, según anunció este jueves 20 de noviembre de 2025 en un comunicado la empresa, que en los últimos meses ha relevado los principales puestos de máxima responsabilidad.

Bahadur, nacido en la India en 1959, era vicepresidente de la firma de Vevey desde 2020 y también jefe de Estrategias y Desarrollo de Negocios.

"Se jubilará merecidamente a finales de diciembre tras una destacada carrera", subrayó la nota empresarial.

Ocupó con anterioridad distintas posiciones en India, Hong Kong, Turquía, China y Suiza, y en su actual puesto era responsable de adquisiciones y fusiones, fondos de capital de riesgo, asociaciones externas y acuerdos de licencia.

Desde octubre preside Nestlé el español Pablo Isla, antiguo presidente y consejero delegado de Inditex, en sustitución de Paul Bulcke.

Poco antes, el hasta entonces consejero delegado de la compañía, Laurent Freixe, tuvo que dejar el cargo tras revelarse que había ocultado una relación sentimental con una subordinada directa, en violación del código de conducta empresarial interno, por lo que fue sustituido por Philipp Navratil.

A mediados de octubre el gigante alimentario anunció que eliminará 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo en los próximos dos años, lo que permitirá a la compañía reducir sus costes en algo más de 1.000 millones de francos suizos (1.075 millones de euros) para 2027.

