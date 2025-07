Confianza es creer… en lo que te mueve

Confiar es una decisión poderosa. A veces lo hacemos sin pensarlo; otras, implica un acto de valentía. Salimos a las calles para recoger testimonios de personas comunes enfrentando momentos extraordinarios: situaciones reales en las que confiar en sí mismos o en otros transformó por completo el rumbo de sus vidas.

¿Qué es la confianza? ¿Un acto de fe, un salto al vacío o la certeza de que todo saldrá bien? Esto fue lo que nos contaron.

1. Andrea Maldonado, 29 años, emprendedora de repostería

“Hace dos años decidí dejar mi trabajo en oficina para abrir mi propio negocio de pasteles. No tenía experiencia en administración, solo recetas familiares y muchas ganas. Confié en lo que sabía hacer y en que las personas valorarían mi trabajo. Hoy tengo mi propia pastelería y empleo a dos personas más. Confiar fue el primer paso para cambiar mi vida.”

Para Andrea confianza es creer… que puedes empezar desde cero y salir adelante.

2. Luis Ibarra, 43 años, taxista

“Una vez recogí a una señora mayor que no tenía cómo pagar. Me dijo que me daría su dirección y que confiara en que me pagaría después. Algo en su mirada me hizo creerle. A los dos días volvió con una funda llena de empanadas caseras y me pagó el doble. Me recordó que aún hay personas honestas. A veces confiar también se trata de dar el ejemplo.”

Para Luis es que el bien vuelve.

3. Camila Abad, 21 años, estudiante universitaria

“Tuve que dar una exposición en clase frente a 50 personas. Me sentía insegura, pensaba que todos se burlarían. Pero una amiga me miró desde el fondo y me dijo: ‘Tú puedes’. Esa mirada me sostuvo. Desde ahí, entendí que confiar en uno mismo a veces empieza con que alguien más confíe en ti primero.”

Mientras que Camila está convencida de que es el no estar solo.

Cada historia refleja una verdad simple pero profunda: confiar transforma. Es un acto de decisión y esperanza. Es construir, avanzar, y creer que, aunque el camino sea incierto, no lo recorremos solos.

