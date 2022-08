La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional solicitó al Consejo de la Judicatura de la provincia del Guayas que inicie una investigación para conocer los móviles que tuvo una jueza de Yaguachi para dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial 047, que establece que el precio de la tonelada de caña de azúcar pase de 31,70 a 35,05 dólares.

El precio de la tonelada de caña azúcar retrocede por orden judicial Leer más

También se pide la intervención inmediata del defensor del Pueblo y del superintendente de Control del Poder del Mercado, para que se restablezca la aplicación del acuerdo.

La moción del caso la realizó el asambleísta Eduardo Mendoza y en la sesión los legisladores votaron a favor de la investigación de la jueza y de restablecer el Acuerdo Ministerial 047.

Entre las razones presentadas, se argumentó que el precio de la caña de azúcar ha estado congelado por siete años y que los industriales obtienen recursos económicos de la melaza, cachada, guarapo, panela, alcohol y etanol.

En junio de este año mediante el Acuerdo Ministerial 047 determinó que el nuevo precio de la tonelada del producto era de 35,05 dólares. A los dos meses, en agosto, los productores enviaron una carta al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) porque los ingenios de azúcar no estaban respetando el costo mínimo de sustentación.

Entonces el MAG envió una carta al Ministerio de Gobierno para que se hagan los respectivos controles y se haga respetar el Acuerdo Ministerial. Pero, para ese entonces los industriales habían puesto una acción de protección que ganaron, alegaron que pagar la tonelada de la caña de azúcar a 35,05 dólares les implicaba subir sus egresos anuales en 12 millones de dólares adicionales, lo que les hace perder competitividad.

Los productores defienden el alza indicando que los precios de los insumos han subido de precio y que no es justo que se pretenda mantener el costo de hace siete años, que es de 31,70 dólares. "Todo ha subido de precio, por ejemplo el saco de urea antes costaba 20 dólares y ahora 48 dólares. No es posible que los industriales no piensen en cuánto cuesta sembrar, en la actualidad poner a producir una hectárea de caña de azúcar cuesta unos 2.500 dólares, hace siete años el precio era más o menos de 1.500 dólares", dijo a Diario EXPRESO Alberto López, presidente de los cañicultores de Milagro.