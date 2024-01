Comisión aprueba informe para primer debate de ley que sube el IVA con cambios

Una discusión sin acuerdos, La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este 24 de enero de 2024, con 5 votos a favor y 4 en contra, el informe para primer debate del proyecto de Ley para Enfrentar el Conflicto Interno, que incluye la propuesta de incrementar el Impuesto al Valor Agregado del 12 al 15 %.

El informe recoge ocho de 10 planteamientos realizados por los asambleístas de las diferentes bancadas, aseguró la presidenta de la comisión, Valentina Centeno. Entre las modificaciones está el aumento de tres puntos del IVA de manera temporal, por dos años, y uno permanente; el impuesto a las utilidades de los bancos del 25 %; impuesto del 5 % a las ganancias extraordinarias de las empresas; aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD); focalización de los subsidios a los combustibles; refinanciamiento de la deuda externa e interna; optimización del gasto público; y extender el cierre del Bloque 43-ITT.

Con estos cambios, dijo Centeno, se espera recaudar unos 1.800 millones de dólares al año, señaló Centeno.

Los asambleístas del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana votaron en contra de aprobar el informe para primer debate y los asambleístas Jorge Aicaturri y Blasco Luna propusieron informes de minoría.

Por ejemplo, la propuesta del socialcristiano Aicaturri incluye un impuesto temporal que se cobre en plantillas de servicios básicos, de manera periódica. En tanto que Luna pide cobrar impuestos a sectores como el minero, farmacéutico y bancario. Además, subir el ISD.

Tanto los asambleístas del PSC y la Revolución Ciudadana (RC) anticipan que no permitirán que suba el IVA bajo ninguna modalidad o de manera temporal. Ambas bancadas señalan que la medida afectará a los más pobres del país y puede subir la inflación y causar especulación. Mientras que Centeno señaló que subir el IVA no afectará a los pobres porque la mayoría de la canasta básica no está gravada con IVA.

