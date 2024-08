La CIG nombró a Óscar Orrantia como mejor industrial del 2024

Su caminar por el mundo empresarial marcó huellas que la nueva generación aprecia. A sus 80 años es un ejemplo, y por ello la Cámara de Industrias de Guayaquil nombró a Óscar Orrantia como el industrial del 2024.

Nacido en Guayaquil el 1 de julio de 1944, Orrantia estudió en el colegio Cristóbal Colón de Guayaquil y en el colegio Javier . Obtuvo el título de ingeniero agrícola en Francia.

Ha tenido una destacada carrera tanto en el sector privado como en el público. En la empresa privada ha sido presidente y socio fundador de varias empresas, como Electrodomésticos Durex-Mabe Ecuador, Ecuacapar, Polimalla (Poligrup), Favaji (Fábrica de Vajillas), Icesa, Comercial Orgu, Comandato, Muebles el Bosque, Olgasa (Fábrica de Cilindros), Motsuki (Fábrica de Motocicletas), Finansur (Financiera del Sur), promotor socio fundador de Banco Bolivariano, vicepresidente del directorio del Banco Guayaquil, director y presidente del Directorio de Holcim Ecuador, vicepresidente de Electroquil.

También ha ocupado puestos de liderazgo en la Cámara de Industrias de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. En el ámbito cívico y social, Orrantia ha sido presidente y miembro de la Junta de Beneficencia de Guayaquil desde 1995 y la Fundación Albert Paulson, entre otras organizaciones.

Su visión Económica

Diario EXPRESO le preguntó a Orrantia sobre cuál sería la mejor manera de salir de la crisis económica. Respondió que prefería no opinar sobre este tema, “pero hay que darle vida a la economía”. Enfatizó que no había crecimiento desde hace un par de años y que lo que se requiere es inversión.

Agregó que Perú es un ejemplo en atraer inversiones, pero la Asamblea Nacional hace todo lo posible para que no pase la ley para atraer más inversiones. “Entonces, mientras que no exista un espíritu de apertura de Ecuador para las inversiones extranjeras estas no van a venir”, manifestó.

Para él, Perú es un ejemplo de institucionalidad. “Ese país ha tenido problemas políticos más graves, en cuatro años han cambiado a cinco presidentes. Pero la economía del país nadie se atreve a tocarla, la dejan crecer, incentivan la inversión extranjera. Allá nadie se atreve a decir no a la inversión extranjera. Y la política no se mete en eso. Entonces, es un país que crece”, señaló. Enfatizó que si Ecuador piensa que cerrándose va a crecer económicamente, no va a llegar a ningún lado. “Debemos imitar a Perú en la gestión económica”.

¿Cuáles fueron sus inicios?

Regresó de Francia a los 22 años de edad. El primer negocio de Orrantia fue una hacienda bananera, en esa época hizo un préstamo para comprar un camión para hacer fletes y un tractor para hacer trabajos agrícolas y para alquilarlo. Allí estuvo tres años hasta que entró a Durex como gerente de ventas, su papá tenía una pequeña participación.

Ahora se ha alejado de las decisiones empresariales en sus negocios, de eso ahora se encargan sus hijos. En la actualidad está disfrutando sus 80 años de edad, dedicándose a hacer obras sociales. Trabajó por unos 58 años hasta hace ocho meses.

El reconocimiento de CIG no es el único, ha recibido múltiples condecoraciones, como la Orden Nacional “Al Mérito” en el grado de Gran Cruz, al Mérito Atahulpa (FF.AA.), reconocimiento al Ciudadano Ejemplar por la Junta Cívica de Guayaquil, medalla al Mérito por la Municipalidad de Guayaquil, de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del Colegio de Ingenieros Agrónomos.

