Una charla organizacional ofrece pautas sobre cómo mejorar el ambiente laboral

Los psicólogos organizacionales comprenden el impacto de los diseños de un puesto de trabajo. Asimismo, la adecuada correspondencia entre el perfil del empleado y su cargo. Saben que un diseño de puesto, bien estructurado, puede generar un alto nivel de compromiso (engagement, término empresarial), mientras que un mal ajuste entre el perfil, y la plaza puede conducir al agotamiento (burnout).

Irene Ancin Adell, Ph.D, y CEO de AZA Estrategia & Desarrollo, habla con EXPRESO, sobre la importancia de una organización saludable y cómo se puede construir una empresa que reciba grandes beneficios al tener una gestión efectiva de talento humano y también una buena cultura organizacional.

“Cada profesional, desde su rol específico, contribuye al clima y la cultura de la organización. Promover un entorno de respeto, colaboración y bienestar es una responsabilidad compartida que garantiza no solo el éxito de la empresa, sino también el desarrollo personal y profesional de todos sus integrantes”, asegura.

Ancin hace énfasis en la cultura pues alega que es un pilar fundamental para la producción institucional. “Una cultura sólida, basada en valores compartidos y una visión clara, proporciona la dirección y la cohesión necesarias para guiar a la organización hacia sus objetivos. Asimismo, un clima laboral positivo, caracterizado por la confianza, el respeto y la colaboración, crea un entorno propicio para la innovación, la creatividad y la adaptación al cambio”, sostiene.

La experta en organizaciones también se refiere a la cultura tóxica, y su efecto en la productividad de los empleados. “A lo largo de los últimos 20 años, se ha podido evidenciar, científicamente, que existe una relación directa y positiva entre el bienestar y la productividad. Una cultura tóxica, donde los modelos de liderazgo infunden miedo, en los que la comunicación no es abierta ni constante, en las que no se establece relaciones de confianza, los individuos tienen escasos niveles de seguridad psicológica y, por tanto, no podemos hablar de bienestar. Además, que en estos entornos, las personas pueden ser productivas, pero no se desarrollan al máximo su potencial y, seguramente, con el tiempo, se irán”, concluye

