Luchar con una mafia que no solo envía droga al exterior, sino que también importa contrabando es el reto de la Aduana. Su directora, Carola Ríos, habla con Diario EXPRESO de la estrategia que van a implementar en la guerra contra lo ilegal.

- ¿Al ingresar a la Aduana dijo que lucharía contra el contrabando y la subfacturación, qué ha logrado?

- Trabajamos en cinco planes: la repotenciación del Ecuapass, fortalecimiento de las fronteras, controles internos anticorrupción, fortalecimiento de los distritos y facilitación del comercio. Hemos hecho un análisis de la satisfacción del usuario con la Espol, el índice de satisfacción es de 65 %.

Contexto

- ¿Ese estudio se hizo antes o después de que el Ecuapass dejó de funcionar por un incendio?

- Después de que se hicieran las correcciones.

- Pero los gremios se quejan del contrabando y de la subfacturación.

- Hay mucho trabajo que se hace, pero no podemos tener ojos en cada centímetro de la frontera.

- ¿Se han organizado para trabajar unidos con otras entidades del Estado?

- Establecimos la mesa técnica por la seguridad del comercio en julio de 2021. Trabajamos juntos y coordinados todas las autoridades con los gremios.

Vamos a repotenciar el Ecuapass, trabajar con inteligencia artificial y big data.

- Se señala que la misma mafia que exporta droga es la que importa el contrabando. ¿Cuáles son las acciones que están haciendo?

- Esto no es algo que ha aparecido por arte de magia. Fue un caldo de cultivo que ha venido por varios años y que tiene que ver con el debilitamiento institucional, que a veces me pregunto si no se hizo a propósito. Y es una pregunta que queda flotando. Destaco que este Gobierno ha tenido la voluntad política de darle guerra al narcotráfico y al contrabando. Estamos trabajando, pero esto no es un acto de magia que se puede solucionar de un día a otro.

- La situación inquieta a todos en especial a los empresarios.

- El narcotráfico es una arista más del negocio ilegal y criminal. Las organizaciones delictivas tienen varios negocios ilegales y todos están interconectados: las drogas, el lavado de dinero, contrabando, tráfico de personas y tráfico de órganos es parte de un ecosistema del negocio criminal.

- ¿Se pueden hacer las cosas más rápido en esta lucha?

- Es lo que queremos.

- Uno de los gremios que ha dicho que está afectado porque ahora le contaminan los contenedores con droga es el del cacao. Entonces se necesitan acciones rápidas.

- Hemos hecho trabajos en tiempo récord. El plan de los escáneres se hizo en seis meses, cuando otros países lo hace en años. No tenemos ni siquiera 24 meses de gestión. ¿Qué nos queda por hacer? Mucho.



- ¿Qué porcentaje de las acciones faltan?

- La dinámica del comercio exterior es ágil y hay tantos ejes en los que hay que trabajar que no tiene fin. Antes que termine este período del Gobierno tendremos un sistema aduanero de vanguardia, con inteligencia artificial, big data, etc. Esto ya está en proceso de licitación internacional, por el BID. A mitad de este año aspiramos a firmar el contrato con el ganador de la licitación, a partir de ello son 18 meses para la implementación.

- ¿Las cifras de incautación del contrabando aumentaron, se puede decir que también creció la importación ilegal?

- Somos más eficientes, hacemos inteligencia aduanera, el Ecuapass es un sistema que tiene 10 años de información, además tenemos acuerdos con otros países para el intercambio de datos; todo eso nos deja ser más eficientes.

