Camioneros de Argentina amenazan con una huelga al Gobierno

El sindicato de chóferes de camiones de Argentina amenaza con hacer una huelga, paralizando la actividad del transporte de carga en buena parte del país, una medida que, de concretarse, el Gobierno consideraría "ilegítima", según advirtieron fuentes oficiales consultadas este domingo por EFE.

El secretario del gremio, el peronista Pablo Moyano, adelantó que los trabajadores del sector irán a la huelga este lunes 7 de abril de 2024 si el Gobierno de Javier Milei no homologa el acuerdo salarial acordado con las patronales.

"Si el lunes no se confirma el aumento, no se va a mover una hoja ni una pluma en todo el país, va a haber un paro general del gremio de camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado", advirtió Moyano en declaraciones televisivas.

A finales de febrero, el poderoso sindicato de los camioneros llegó a un acuerdo con cámaras empresariales para aumentar los salarios un 25 % en marzo y un 20 % en abril, en un contexto de elevadísima inflación en Argentina.

El acuerdo no tiene aún aplicación legal porque de momento no fue homologado por el Gobierno, reacio a convalidar ajustes salariales que igualen o superen a las tasas mensuales de inflación (del 25,5 % en diciembre de 2023, del 20,6 % en enero, del 13,2 % en febrero y, según proyecciones privadas, del 12,7 % en marzo).

El viernes pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no se homologarán acuerdos que no sean "razonables".

Fuentes oficiales consultadas por EFE indicaron que la homologación "no es un acto automático" y que el Estado debe garantizar que "no se afecten derechos de terceros a los cuales se les va a imponer este convenio", un acuerdo que, según precisaron, fue impugnado por las cámaras empresariales del sector del transporte de las provincias de Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba y San Juan.

"Con su paro, el sindicalista Pablo Moyano perjudicará a todos los argentinos para presionar en obtener un dictamen favorable para él. Esto es violentar el estado de derecho. Si la medida de fuerza se lleva adelante, la consideraremos ilegítima. Le pedimos a Moyano que se mantenga dentro del marco de la ley", añadieron.

Además de liderar a los camioneros, Moyano es uno de los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo, la mayor central obrera de Argentina, cuya cúpula se reunirá el próximo jueves para decidir si convoca o no a una nueva huelga general en protesta contra el plan de ajuste de Milei

