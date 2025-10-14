Boom de las plataformas de apuestas y su regulación en América Latina

El crecimiento digital redefine el entretenimiento y plantea desafíos legales en varios países de la región

Expertos destacan el avance tecnológico y normativo del sector del juego digital en América Latina.

Durante los últimos diez años la industria global de las apuestas online ha experimentado un crecimiento exponencial significativo, en especial, en América Latina. Uno de los factores de este crecimiento es la aparición de nuevas plataformas con tecnología avanzada.

Hoy en día, los usuarios latinoamericanos tienen una amplia variedad de opciones de donde elegir una plataforma de apuestas online que se ajuste a sus necesidades como apostadores.

Cuáles son los países de América Latina con regulación sobre las apuestas online

El crecimiento del interés por las apuestas online conlleva la necesidad del desarrollo de nuevas normativas que organicen y regulen este mercado. No todos los gobiernos de la región han trabajado con el mismo interés. Sin embargo, se percibe una necesidad de obtener la coordinación y control necesarios sobre el tema.

Los países que actualmente cuentan con normativa para los juegos y apuestas online son:

Colombia. El primer país en organizar y ordenar las regulaciones sobre este tema (es modelo en América Latina) a través del organismo Coljuegos. Solicita de licencias obligatorias para operar.

México. Dirección General de Juegos y Sorteos. Permite las apuestas y juegos de azar online. Los operadores deben tramitar las licencias correspondientes.

Perú. Dirección General de Juegos de casino y Máquinas Tragamonedas. Regula y supervisa los casinos online y apuestas deportivas digitales.

Chile. Este país ha permitido la operación de casinos y casas de apuestas online con licencias específicas desde el año 2021.

Argentina. La regulación es emitida por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires de manera autónoma. En algunas de ellas se emiten licencias para operadores de casinos y casas de apuestas deportivas online.

Uruguay. Las apuestas online están aprobadas bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

Apuestas deportivas online, caso Ecuador

En Ecuador, se aprecia un aumento importante de la popularidad de los casinos y las casas de apuestas deportivas online. Los factores para esta evolución son varios, pero uno de los más importantes es el cambio de comportamiento de los jugadores.

No obstante, recién los últimos años se ha comenzado a discutir un posible marco regulatorio para la protección de los usuarios y para generar nuevos ingresos fiscales para el Estado ecuatoriano.

Futuro prometedor

Además del boom actual de los juegos de azar y apuestas online, el futuro de estas actividades de entretenimiento parece muy prometedor por diferentes factores.

Cada vez más personas poseen dispositivos móviles en la región. El sistema 5G está llegando cada vez a más países.

Los juegos de casino y apuestas online en vivo despiertan la curiosidad de cada vez más jugadores.

Hoy el entretenimiento online incluye simuladores de fútbol, partidos de la NBA y videojuegos que se han convertido en deportes electrónicos.

Ecuador tiene una gran oportunidad si desarrolla la normativa correspondiente para estas actividades, yasí sumarse al impulso de la región. Otros países ya reciben beneficios económicos debido a su marco regulatorio adecuado.

