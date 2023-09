Los bancos advierten sobre el uso de billetes entintados o manchados

Los billetes entintados no será recibidos en entidades financieras.

Una advertencia a la ciudadanía y a los negocios. Los bancos privados del Ecuador recomiendan no aceptar ni cambiar dólares manchados o entintados, porque se trataría de dinero robado. Las instituciones del sistema financiero del país no reciben este tipo de billetes de personas naturales o jurídicas porque no tienen validez, aseguró la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), este 4 de septiembre de 2023.

Asobanca recordó que los procedimientos, parámetros y especificaciones técnicas para el entintado de billetes fueron establecidos en la Resolución No. 017, emitida por el Banco Central del Ecuador (BCE), el pasado 29 de diciembre de 2021. Este mecanismo se activa para hacer frente al robo o atentado de cajeros automáticos y vehículos de transporte de billetes.

En el caso de robo o atentado a cajeros, el Sistema Inteligente Neutralizador de Billetes expulsa una tinta especial que mancha a los billetes de manera permanente, haciendo que el dinero pierda su valor, pues, este billete no podrá ser aceptado como medio de pago ni dentro ni fuera del país.

La tinta de seguridad deja un rastro notorio porque se extiende hacia el centro de los billetes y, normalmente, es más visible en los bordes del papel. Asobanca aseguró que el entintado es fácilmente reconocible, pues esta tinta mancha a casi todo el billete y esta no puede ser removida por ningún proceso ni con ninguna sustancia.

Además, dijo la asociación de bancos, este sistema disuasivo es positivo porque en caso de darse un delito contra un cajero, los delincuentes pueden ser identificados más fácilmente.

