Banco Manabí, líder en sostenibilidad ambiental

La entidad obtuvo una certificación internacional que reconoce sus esfuerzos por reducir y compensar su huella de carbono.

Gema Rivadeneira, de Ambielegsa; Vito Muñoz, empresario; Marcos Miranda, presidente del directorio del Banco Manabí; Milton Ochoa, gerente general del banco y Fiorella Cassinelli, de Ambielegsa.

Banco Manabí ha sido reconocido oficialmente como una empresa Carbono Neutro, tras obtener la certificación internacional otorgada por el Programa 100% Carbon Neutral Costa Rica, representado en Ecuador por la firma Ambielegsa.

Este reconocimiento fue entregado luego de un riguroso proceso de evaluación que incluyó la medición detallada de la huella de carbono de la entidad financiera y la compensación total de sus emisiones. Con ello, la institución consolida su modelo de gestión sostenible y reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente.

Según explicó el presidente del directorio de Banco Manabí, Marcos Miranda Burgos, esta certificación refleja una visión empresarial que combina crecimiento con responsabilidad ambiental. “Gracias a este logro, aportamos a que nuestros clientes fortalezcan su reputación y accedan a nuevas oportunidades en mercados e inversionistas que valoran criterios ecológicos”, destacó.

Con esta distinción, Banco Manabí se posiciona como uno de los pioneros en el sector financiero ecuatoriano en adoptar prácticas sostenibles de manera integral. Además, ha ratificado su decisión de seguir compensando su huella de carbono e incorporar la sostenibilidad como un eje central en su operación futura.

Banco Manabí consolida su liderazgo responsable

La obtención de esta certificación refuerza el papel del banco en la construcción de un modelo económico más responsable y en la promoción de un desarrollo sostenible en el país y la región.

