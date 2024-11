Avance lento en participación de mujeres en mercado de trabajo en Iberoamérica

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo, esencial para impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad de las empresas y hacer frente a los desafíos económicos de Iberoamérica, es lenta y desigual, pese a que se ha avanzado hacia una mayor igualdad en ese ámbito.

Así lo aseguró a EFE, en una entrevista telefónica, la española Mónica Chao, presidenta de 'Women, Action and Sustainability' (WAS), quien participó en un panel sobre 'Liderazgo femenino y generación de valor económico', donde presentó un adelanto del estudio que hacen en once países para la Secretaría General Iberoamericana (Segib).

Hasta el momento, en esa investigación han detectado que Portugal y España, al estar en Europa, tienen más avances en materia de igualdad, mientras que en Latinoamérica, Ecuador "tiene la 'Ley Violeta' pero el resto de países todavía no ha regulado en materia de igualdad", avanzó.

Sobre la participación de las mujeres en consejos de administración, hallaron que en España y Portugal "estos datos están entre 33 y el 40 %. Sin embargo, en América Latina esos números caen drásticamente", dijo.

Los últimos datos agregados señalan a la Unión Europea (UE) como el área geográfica con mayor presencia femenina en los consejos de administración (31,5 %), aunque solo el 8 % de los consejos de administración de la eurozona están presididos por mujeres.

Las cifras son, no obstante, mucho más reducidas para el caso de América Latina y el Caribe, dónde solo el 10,4 % de los consejos de administración cuentan con mujeres y solo el 1,6 % están presididos por una mujer.

En el panel, uno de los eventos realizados en el marco del XV Encuentro Empresarial Iberoamericana, pusieron de manifiesto que lo relevante no es solamente estar en los consejos de Administración, sino que las mujeres tienen que llegar a puestos directivos, en comités de dirección y en posiciones ejecutivas.

Más igualdad permite más crecimiento y competitividad

En el encuentro también se puso en valor cómo la igualdad contribuye al crecimiento económico y a la competitividad empresarial.

"Todos los últimos estudios internacionales nos hablan de que cuando hay un 30 % de mujeres en los consejos de administración, el crecimiento que tienen estas empresas mejora hasta un 15 %", indicó en una entrevista con EFE.

Pese a ello, recordó que el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) apunta que hace falta 151 años para alcanzar la plena igualdad", mientras otros estudios señalan que las mujeres tienen hasta un punto y medio más en los tipos de interés cuando acceden a financiación.

En la cita también trataron asuntos relacionados con las cuotas de género "que ayudan a que de verdad las mujeres con más talento y más formación puedan acceder a puestos que, parece que hasta ahora, está siendo difícil lograr", dijo Chao.

Además, resaltaron los nuevos modelos de liderazgo que se busca ahora para las empresas, como la empatía, la escucha, el trabajo en equipo, la innovación y colaboración.

Brecha financiera

En el marco de la Cumbre Iberoamericana, el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, afirmó que las mujeres en América Latina "tienen una gran vocación emprendedora, pero tienen acceso a un financiamiento que es más caro y más corto que aquel que tienen los hombres", otra brecha que se debe cerrar, dijo.

En la clausura del XV Encuentro Empresarial Iberoamericano, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, destacó que se haya impulsado "un diálogo dinámico, que reconoce el aporte y valor empresarial del liderazgo femenino en la región, lo cual promueve el empoderamiento de todas las mujeres e incentiva cada vez más su participación en el sector productivo en la región".

