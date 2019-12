Atuneros rechazan posible ampliación de la Reserva Marina de Galápagos

El sector pesquero del país mostró esta mañana, del 19 de diciembre de 2019, su preocupación por la propuesta de ampliar la Reserva Marina de Galápagos (RMG), de 40 a 80 millas. El proyecto, que se tramita en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, dicen, se mantiene en debate, sin que aún se haya recogido la opinión del sector, sobre los daños económicos que esto ocasionaría.

La Reserva Marina de Galápagos comprende 133.000 kilómetros cuadrados CNP

La RMG, creada en 1998 con la expedición de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, abarca 133.000 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la segunda reserva más grande en el mundo después de la Antártida. Ampliar su dimensión, explicó Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), afectaría la estabilidad del sector que, al año, genera más de $ 1.600 millones en exportaciones.

Con un área de mayor protección, los barcos tendrían que recorrer un trayecto mayor para poder realizar sus faenas. Y no todos, aclaró Leone, están en condiciones de hacerlo. "La flota está compuesta por 115 embarcaciones, pero el 58% son barcos pequeños, barcos muy antiguos que no tienen mayor autonomía".

Leone dijo desconocer de dónde salió la propuesta, pero alegó que si esta estuvo influenciada por la preocupación de que cada vez más barcos asiáticos estén en las inmediaciones de Galápagos, es un error. "Lo procedente es que el Gobierno haga respetar los derechos soberanos de todos los ecuatorianos sobre las 200 millas náuticas asociadas tanto al territorio continental como del territorio insular para evitar que la pesca ilegal de flotas extranjeras atente contra la riqueza ictiológica del país, la cual debe ser solamente para los ecuatorianos", sostuvo.

Para los representantes de esta industria, el incremento de la reserva en una declaratoria escrita, no la hará la mejor área protegida ni aumentará su nivel de protección, "si el Gobierno no demuestra capacidad efectiva de controlar y precautelar la biodiversidad en el mar jurisdiccional de todos los ecuatorianos, presentes no solamente en la actual RMG sino en todo el territorio marítimo nacional".

A través de una rueda de prensa, representantes del gremio hicieron énfasis en los resultados del “Plan de desarrollo sustentable y ordenamiento territorial del Régimen Especial de Galápagos 2015-2020”, que demuestra cómo recursos nativos como el bacalao, el camotillo, el pepino de mar, bajo la administración y control de las autoridades que protegen la RMG, se encuentran hoy en estado de sobreexplotación.

La CNP se preparaba esta mañana para enviar un oficio a la Presidencia en la República, para exponer su postura en este tema y para solicitar que esta propuesta se someta a un análisis crítico de la capacidad técnica y económica que se requeriría para monitorear un espacio marítimo tan grande. Además de las consecuencias que esto podría generar a la industria.