La pandemia abrió una oportunidad. En 2020, el confinamiento derrumbó los precios de la renta de locales comerciales a escala global y aquello se evidenció en Nueva York (Estados Unidos).

La zarumeña Diana Aguilar miró en aquello una oportunidad y decidió abrir una cafetería nada más y nada menos en Dumbo (Down Under the Manhattan Bridge Overpass), la afamada zona de Brooklyn, en Nueva York.

"Nadie sabía que Ecuador producía un buen café y la mayoría de ecuatorianos consume café soluble, incluso en Ecuador mismo", cuenta Aguilar.

En ese contexto nació Zaruma Gold Coffee, en 2021. "Habían muchos locales disponibles y pudimos acceder a una zona tan exclusiva como Dumbo", añadió.

Zaruma Gold Coffe en 2021 se ha convertido en un punto de encuentro de la comunidad ecuatoriana en la Gran Manzana y extranjeros que buscan nuevos sabores.

La oferta de Zaruma Gold Coffee va desde el típico café zarumeño a preparaciones nacionales como el tigrillo, el bolón de verde o el pan de yuca. Pero también el neoyorquino o los visitantes de paso por la ciudad también pueden encontrar platillos o productos de otras latitudes, como croissants, veggie omelet o açaí bowl.

La historia de Aguilar y su familia es la misma de miles de migrantes ecuatorianos que se vieron obligados a viajar a Estados Unidos en medio de la crisis económica de finales de la década de 1990. Si bien el plan de Diana nació en 2007, pudo plasmarlo hace dos años.

Por la cafetería han pasado autoridades de Ecuador, como el ministro de Producción, Julio José Prado o el cantante AU-D.

Aguilar cuenta que los domingos ofrecen un 'brunch' al cual acuden muchos ecuatorianos, pero también comensales asiáticos o españoles. "Les ha llamado mucho la atención productos como la humita o la hallaca", añade.

Ahora, uno de los proyectos de Aguilar es ayudar a familias que buscan emprender un negocio con costos accesibles. Actualmente, Zaruma Gold Coffee provee sus productos a dos cafeterías en los estados de Massachusetts y Carolina del Norte.

Para finales de este año o principios del siguiente, la emprendedora zarumeña espera abrir un nuevo local en otra ciudad de Estados Unidos.