Argentina asumió este martes 6 de diciembre de 2022 la presidencia pro tempore del Mercosur en una cumbre que comenzó marcada por la tensión y que finalizó con una apuesta por el diálogo y el debate.

Argentina expresa preocupación por posible "ruptura" del Mercosur Leer más

La solicitud de Uruguay de adherirse Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) hizo que Argentina, Brasil y Paraguay le advirtieran días atrás que tomarán medidas en caso de que ese país insista en negociar un acuerdo de libre comercio fuera del bloque.

No obstante, en su discurso final luego de tomar las riendas del Mercosur, el presidente argentino, Alberto Fernández, celebró que el objetivo de su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, es ver cómo se mejora la situación.

"Más allá de cualquier diferencia me gusta oírte decir, Luis, que finalmente el objetivo no es romper nada, sino ver cómo mejoramos la situación y en eso tengo que ayudarte", aseveró.

Además, luego de una sugerencia hecha por el mandatario uruguayo en el comienzo de la cumbre, Fernández dijo -más allá de los discursos- que deberían darse "un tiempo para el debate" y enfatizó que esto es algo que debería cambiar para la próxima instancia ya que es "enriquecedor".

ABRIRSE AL MUNDO

Durante el primer discurso de la jornada llevado a cabo en la sede del Mercosur, ubicada frente a la costa de Montevideo, Lacalle Pou se refirió a la vocación que tiene su país por "abrirse al mundo" e invitó a los demás integrantes del bloque a acompañarlo.

Antes de eso, el presidente se tomó unos minutos para desearle éxitos a Argentina y a Brasil en los encuentros que disputarán esta semana por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

"Por supuesto que si vamos en grupo es mucho mejor. Por supuesto que si le ofrecemos al mundo un mercado como el de los cuatro países vamos a tener mucho mayor poder negociador. Eso es lo que buscamos", indicó.

De acuerdo con esto, repasó que su país está negociando con China para poder rubricar un Tratado de Libre Comercio e indicó que cuando llegue a esa instancia mirará al costado para impulsar a Argentina, Brasil y Paraguay a que sigan sus pasos.

Luego de esto, Fernández dijo en su primer discurso que la solución a los problemas del Mercosur no es que cada uno haga "la propia" y llamó a "respetar las reglas" del bloque.

"A mí me importa más comerciar con Brasil, me importa mucho más comprarle más a Uruguay que comprarle a países extrazona, me importa más comprarle a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a Colombia, antes que a países extrazona y es eso lo que en todo caso tenemos que sentarnos a discutir, no ver el modo de que cada uno tome impulso propio", remarcó el presidente de Argentina.

RESPETO Y SOLIDARIDAD

Por otra parte, Brasil hizo un llamamiento al respeto de los tratados fundamentales del bloque y a la unidad de los países miembros, al tiempo que manifestó su intención y disposición de negociaciones externas que beneficien a sus integrantes en conjunto.

"Estamos dispuestos desde Brasil para discutir en diferentes modalidades de negociaciones en las instancias que sean pertinentes dentro del bloque y observando siempre el cumplimiento de nuestros tratados fundamentales y la regla del consenso, buscando soluciones que cumplan los intereses de todos", expresó el vicepresidente de ese país, Hamilton Mourao.

Asimismo, el mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, pidió "solidaridad" para que ese país pueda "acceder a mercados competitivos del mundo" y aseguró que esa nación "está haciendo un enorme esfuerzo para ser un socio fuerte y confiable".

De esta forma Argentina asumió la presidencia pro tempore con la intención de "trabajar mucho en resolver las asimetrías" en el semestre que encabezará el bloque antes de entregarle la posta a Brasil.