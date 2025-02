Aranceles de EE.UU. al acero y aluminio: ¿Oportunidad o amenaza para Ecuador?

La reciente decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles globales del 25% a las importaciones de acero y aluminio genera expectativa el sector industrial ecuatoriano. Sin excepciones previstas para ningún país, esta medida podría reconfigurar el panorama comercial para los productores nacionales.

Nestlé ofrece trabajo desde casa con contrato indefinido y sueldo desde casi $ 3.000 Leer más

German Noboa, especialista de promoción de exportaciones de Proecuador adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, dijo a EXPRESO que se desconocen los efectos directos que tendrá esta medida, porque aún están pendientes de conocerse los detalles.

"Hay que estar atento a los detalles de la medida, aún no especifica si se va a imponer al acero y aluminio como materia prima o si se va a poner aranceles a los productos elaborados como perfiles y demás. En el primer caso no nos afecta la medida ya que Ecuador no produce acero ni aluminio pero en el segundo caso hay empresas exportadoras de perfiles de aluminio y tubos de acero que se verían afectadas", señaló.

Sobreoferta y baja de precios

Henry Yandún, actor de la industria metalúrgica del país, advierte sobre otros efectos dominó: "Al cerrarles las fronteras de su mayor mercado, países como México y China tendrían materiales en exceso y podrían atacar más a mercados como los nuestros, recordando que estos países tienen bastantes prácticas de dumping". De ser el caso, también, agregan los expertos, van a querer llegar a Ecuador con productos de muy bajo precio.

Empresas ecuatorianas lideran la transformación hacia el carbono neutro Leer más

RELACIONADAS Ecuador busca entrar a la lista de socios comerciales de Trump

Actualmente, el país ya paga una tasa del 25 %, otra duda que se añade es si esta tasa será ratificada. Excluir a Ecuador de esta política habría sido lo ideal, pero por ahora habrá que esperar, Dice Yandúm. Aplicar un arancel a países competidores, "nos pondría en igualdad de condiciones y podríamos ser competitivos en algunos productos terminados de acero y aluminio", señala, destacando que la ausencia previa de un acuerdo comercial con EE.UU. ya situaba a Ecuador en desventaja frente a competidores como China y México.

La industria ecuatoriana actualmente mantiene una presencia exportadora modesta principalmente en países como Colombia, Perú y Centroamérica.

Fe de errores: En la primera publicación de esta nota se mencionó que Germán Noboa es especialista de promoción de exportaciones de Petroecuador; lo correcto es que pertenece a Proecuador.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!