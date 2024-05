Los apagones en Ecuador quedan suspendidos una semana más

El ministro Roberto Luque, indicó que no habrá cortes de electricidad hasta, al menos, la segunda semana de junio

Las condiciones hidrológicas en las zonas de las embalses Mazar y Paute ha mejorado favorablemente en las últimas semanas, indicó el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, la mañana de este miércoles 29 de mayo durante una entrevista con Teleamazonas.

Por ello anunció que Ecuador no tendrá cortes de energía eléctrica al menos una semana más después del domingo 2 de junio. "La situación hidrológica ha mejorado bastante y ha hecho que en Mazar y Paute que son los embalses que controlamos volumen de agua, hayan aumentado considerablemente, y eso nos permite tener holgura en el tema de generación eléctrica", dijo.

El funcionario sostuvo además que la principal central hidroeléctrica del país, Coca Codo Sinclair, está generando electricidad sin problemas en los últimos días, tras el mantenimiento que recibió el pasado fin de semana por la presencia de sedimentos en la captación. Agregó que realizará una visita a la planta este jueves 30 de mayo.

Luque manifestó que la generación eléctrica ha mejorado desde abril y que en los últimos días no se ha importado electricidad desde Colombia. Y explicó que los mecanismos para su compra y venta con ese país, están establecidos bajo un acuerdo de la CAN (Comunidad Andina).

"Hemos hecho gestiones para que, dentro de la generación eléctrica de Colombia, también se considere la generación de ellos producido por gas, que hace que el costo de las generadoras de ellos baje y por ende el precio al que nos la venden puede ser más reducido también. Pero de todas maneras, el mecanismo de compra y venta con Colombia no deja de ser un mercado spot, que día a día se establecen los precios, sobre todo por cómo funciona el mercado comercial de ellos, donde la mayoría de generadores son generadores privados", explicó el ministro.

Preparación para el estiaje

Luque aseguró que actualmente se están tomando previsiones para el posible estiaje en el país, entre los meses de agosto y septiembre próximo.

Agregó que está por definirse el alquiler de una barcaza para la generación de energía eléctrica, así como la adquisición de otra barcaza y un generador adicional permanente en tierra. Dijo que con estas compras de emergencia se prevé sumar 300 megavatios al Sistema Interconectado del país.

"Tenemos ahorita varias ofertas que responden a el primer paso que es el estudio de mercado, de ahí nosotros hemos preparado términos de referencia y esos están siendo publicados, los contratos se estarían firmando entre mediados de julio e inicios de agosto, y de ahí los tiempos que se demoren en llegar los diferentes equipos. Las barcazas de alquiler nos han dicho que demora aproximadamente 30 días en estar acá", manifestó el funcionario.

No obstante, Luque aseguró que la crisis energética no ha terminado en Ecuador, ya que estos inconvenientes no se resuelven únicamente con la compra de generación. "Tenemos que también invertir en transmisión, tenemos que ser conscientes como ciudadanía de que los consumos se pueden reducir, y ese trabajo lo tenemos que hacer en conjunto", dijo.

