Los apagones atrasan la entrega de gas, pero no hay escasez

Se empieza a sentir el atraso en la entrega de los tanques de gas, según las quejas de los ciudadanos; aunque la Asociación Ecuatoriana de Empresas Comercializadoras de GLP (Asogas) asegura que no hay escasez del producto.

Angie Ortiz, habitantes de la ciudadela Huancavilca del Sur, esperó cerca de dos horas para que el repartidor de los tanques de gas le lleve el producto hasta su domicilio. ¿La razón? Los cilindros llegaron tarde al depósito por los cortes de energía. "Sin gas y sin energía eléctrica no pude cocinar temprano, la persona que me trajo el tanque me indicó que el producto llegó tarde y como tenían que hacer varias entregas se hizo asignando turnos. Antes el cilindro llegaba en 15 minutos y ahora fue cerca de dos horas que tuve que esperar", indica Ortíz.

En el norte de Guayaquil también hubo consumidores que se quejaron del atraso en la entrega de los tanques de gas, generando el miedo a que exista escasez. Hay repartidores que también tienen miedo al desabastecimiento, por lo tanto han asignado cupo, para poder atender a todos sus clientes.

No hay desabastemiento

Diario EXPRESO consultó a la directora de Asogas, Laura Acuña, para saber si hay o no escasez de gas para domicilio. "Hay desfase en la entrega, pero no hay desabastecimiento", destaca la líder gremial.

Explica que hay suficiente gas, la demora en la entrega se pueda dar por los cortes de energía eléctrica y porque los camiones que llevan el producto están trabajando solo con la luz natural; evitan que les quede la noche, por lo peligroso que es circular sin luz y con inseguridad en ciertos lugares.

Acuña asegura que hay suficiente producto y que no hay señales de que exista una escasez, tan solo hay un atraso en la entrega, reitera.

