La agroexportación apuntala sus ventas

Las exportaciones no petroleras no mineras experimentaron un crecimiento interanual del 2 % en el período enero-agosto de 2023; no obstante, gran parte de ese crecimiento provino de una mayor dinámica en las ventas de productos agrícolas.

Según un reciente estudio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), de los 12.482 millones exportados en total, $ 5.008 millones fueron por ventas de sector agroindustrial, en el mismo que llegó a crecer hasta un 16 % en sus envíos.

Ese buen comportamiento estuvo sobre todo marcado por los mejores resultados del sector bananero, que alcanzó una facturación de $ 2.572 millones, un 18 % más que en igual período del año pasado. Le siguieron el cacao y sus derivados con $ 690 millones en ventas, un 32 % más y las flores con un $ 665 millones (4 %).

Un desempeño distinto tuvieron los sectores pesqueros y acuícolas, que tras una facturación de $ 6.133 millones retrocedieron un 4 % en ingresos. Allí el mayor golpe, este año lo está teniendo la exportación de atún y pescado, cuyas ventas, como efecto del calentamiento del mar, descendieron un 31 %, tras cerrar en $ 199 millones.

El camarón, la primera oferta exportable del país, también se vio afectada. La baja de precios internacionales hizo que, hasta agosto, sus ingresos decrecieran un 2 % ($ 4.960 millones). Las exportaciones del sector manufacturero tampoco tienen números positivos. Estas sumaron $ 1.341 millones, pero eso fue un 10 % menos. La manufacturas de cuero plástico y caucho reflejaron el mayor retroceso, con un -21 % en ventas, igual los productos cerámicos (-16%) y la madera (- 4%).

