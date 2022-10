La industria de la azúcar recibió una carta de parte del Ministerio de Agricultura donde se resalta que el preció mínimo de sustentación de la tonelada de caña está vigente y es de obligatorio cumplimiento. El precio que se debe cancelar a los productores es de 35,05 dólares.

Fenazúcar pone acción de protección contra el incremento del precio de la caña Leer más

La carta está firmada por el viceministro de Desarrollo Rural, Walter Weber, explica que la vigencia y los efectos jurídicos de el Acuerdo Ministerial 047-2022 no han sido suspendidos por la resolución judicial expedida por la jueza del cantón Yaguachi, toda vez que dicha resolución se encuentra apelada y la misma resolución dispone que la sentencia no entrará en vigencia mientras no se encuentre ejecutoriada.

A finales de junio de 2022 el ministerio de Agricultura anunció que el precio mínimo de sustentación de la tonelada de la caña de azúcar pasó de 31,70 a 35,05 de dólares. Justamente es el mes cuando empezó la zafra, en agosto los productores se quejaron de que los ingenios de azúcar no estaban cumpliendo con el pago del 35,05 de dólares.

Luego de que el ministerio indicó que haría pagar usando las herramientas que da la ley, la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador (Fenazúcar) puso una acción de protección, para dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial 047-2022. El resultado de esto fue que una jueza de Yaguachi suspendió el incremento. De allí la carta que ahora el ministerio ha enviado a los industriales con las explicaciones de que por ahora debe seguir pagando los 35,05 dólares por la tonelada de caña.

Diario EXPRESO buscó la reacción de la industria azucarera sobre este tema, pero la respuesta fue escueta. "Los ingenios enviarán la respuesta oficial al ministerio, señalando el error", indicó Laura Zurita, presidenta ejecutiva de Fenazúcar.