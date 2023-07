Un mismo anhelo en dos escenas diferentes viven los cañicultores. Los separan 60 kilómetros a Rancho Piedra, cerca de Tres Postes, de Marcelino Maridueña. Unos con problemas y otros con el clima a su favor.

Cañicultores se alistan para la zafra, tras un mes de atraso por lluvias Leer más

En Rancho Piedra está Alberto López, presidente de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar, del cantón Milagro, quien cuenta a Diario EXPRESO que por cuatro veces han intentado realizar la zafra, “pero siempre tenemos que parar, porque las lluvias que se están presentando y no permiten que el terreno esté seco para resistir el peso de la máquina”, dice.

En esta espera ya ha pasado más de un mes, la cosecha por lo general empieza a inicios de junio y se extiende hasta diciembre. López refirió las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en 2022: la superficie plantada de caña de azúcar a nivel nacional fue de 116.515 hectáreas. La producción se concentra en la provincia del Guayas con el 85,8 %.

Según el INEC, el año pasado se cosecharon 113.148 hectáreas, que generaron más de 7,7 millones de toneladas métricas. Los cañicultores señalan que es una cifra similar la que hay para este año, pero el clima frena los planes, generando pérdidas para los agricultores.

Tres Postes. El terreno tiene exceso de agua, crece la maleza y no se puede todavía empezar a cortar la caña de azúcar. Gerardo Menoscal

“Por cada mes que no se corte la caña de azúcar, por hectárea se gastan alrededor de 600 dólares en el control de la maleza y en mantener sana la planta”, cuenta López.

La importación de azúcar es la carta de los ingenios para evitar la especulación Leer más

Precisa que esto es un dinero adicional a los 6.000 dólares que cuesta sembrar una hectárea de la caña de azúcar. “Esto ya significa tener menos ganancias”, indica.

López agrega que para cortar la caña se están usando orugas y maquinaria que tiene llantas flotantes.

Al cuestionar por qué no adquirieron el seguro agrícola que el Ministerio de Agricultura dice que ha promovido para varios cultivos, López es enfático al decir que eso solo existe en papeles y que en la práctica no es fácil de adquirir, “si fuera así, todos hubieran corrido a adquirir esa póliza”.

Marcelino Maridueña. El ingenio San Carlos inició la zafra de caña de azúcar. Gerardo Menoscal

El escenario es diferente para los cañicultores de Marcelino Maridueña, allí ayer el ingenio San Carlos empezó la zafra.

Escasean la albacora y el bonito, se abaratan el camarón y dorado Leer más

La diferencia con el otro terreno es que este sí está seco, San Carlos estima cortar 28.000 hectáreas de caña, pero todo va a depender de que no llueva antes, porque en esta tarea se requieren más de seis meses y ya se perdió uno, “pero hay intención de trabajar y cumplir con los contratos que ya están firmados”, indica Carlos Mayorga, gerente de Talento Humano de San Carlos.

Cifra 38.000

personas

tienen trabajo directo por el cultivo de la caña de azúcar, indirectos son 150.000.

Mayorga asegura que San Carlos tiene un 35 % del mercado de azúcar y que ha hecho importaciones del endulzante desde Perú y Colombia, para mantener abastecidos a los clientes.

Tras la pregunta si el azúcar extranjera va a costar más, la respuesta fue sí, pero no detalla cuántos centavos subirá la libra de azúcar.

Pese a todas las planificaciones, la zafra este año se realizará con intermitencia, ejemplo es lo que hace el ingenio Valdez, empezó en los primeros días de julio la cosecha, pero ha tenido que parar varias veces.

Inamhi Hasta el 10 de julio de 2023, habrá lluvias de variable intensidad con tormentas y ráfagas de viento en Litoral, Amazonía y estribaciones de cordillera.

Ante este escenario, la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador (Fenazúcar) señala que la industria trabaja en dos planes: cuando las condiciones climáticas lo permitan, intensificar la cosecha e importar azúcar blanca, con la autorización y en estrecha coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y únicamente para cubrir los déficits y lograr el abastecimiento.

Estas acciones minimizan los efectos de las lluvias que se están presentando, sin que todavía sea el temporal por el fenómeno de El Niño.

La industria asegura que el mercado nacional tendrá suficiente azúcar, pero no está determinado qué pasará con la gasolina eco que lleva el etanol y que se extrae de la caña. Sin que exista una zafra normal, hay el riesgo de que no exista suficiente etanol, un punto que el Gobierno no ha anunciado aún, sobre qué hará para que no falte la gasolina eco, que es la más solicitada por los clientes por su precio, el galón cuesta 2,40 dólares.

¿Te gustó este artículo? SUSCRÍBITE AQUÍ