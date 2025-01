Afiliación voluntaria al IESS: guía completa para realizar el trámite

De acuerdo a los últimos datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en 2024 esa entidad sumó 11.361 nuevos afiliados voluntarios. Es decir, personas que, independientemente de si tienen o no un ingreso, han optado por aportar a la seguridad social y garantizarse una pensión de jubilación y asistencia médica.

La cantidad de nuevos voluntarios afiliados el año pasado, según el IESS, representa un aumento de ese rubro de 387%, en relación a la cantidad de afiliados voluntarios de 2023.

No obstante, pese a que esta tendencia de afiliación voluntaria va al alza, hay quienes aún no pueden afiliarse de esa manera por constantes inquietudes sobre cómo es el proceso o por el temor de que se trata de un proceso online, que quizá no podrán llevar a cabo.

Ante ello, el director nacional de Afiliación y Cobertura de IESS, David Narváez, quien confirma que entre los postulantes hay preguntas frecuentes, despeja las dudas.

¿Cuáles son los pasos para afiliarse al seguro social?

“Para afiliarse voluntariamente primero debe tener su cédula (a la mano). El proceso es totalmente online en la página principal del IESS”, menciona. “Si es que tienen dudas de cómo hacerlo online tenemos dos opciones para ellos”, indica a EXPRESO.

La primera opción, según explica, es que las personas, una vez en la página, hallarán un ícono de WhatsApp, donde pueden dar clic y dejar su número de contacto. Eso le indicará al sistema de afiliación que ese postulante requiere de asistencia para hacer el proceso. “Inmediatamente un promotor se va a contactar para darle la asesoría, esa es la primera vía”.

La segunda opción es para quienes la tecnología no se les da. Pues indica Narváez que pueden acercarse a las agencias del IESS, de cualquier provincia, y preguntar por los promotores de afiliación que son personas que esperan a quienes buscan justamente este tipo asistencias. “Ellos les guiarán en ese momento para afiliarse”.

¿Cuándo debe hacerse el pago de la afiliación?

El funcionario detalla que otra de las dudas frecuentes de los usuarios es cuándo pagar la afiliación mensual. Por ello explica que todos los afiliados tienen hasta el 15 de cada mes para hacer sus depósitos. “Si se afilia ahora en enero, por ejemplo, el pago lo debe hacer máximo hasta el 15 de febrero, siempre es a mes vencido”, detalla.

¿Qué pasa si el afiliado no tiene todo el dinero para pagar?

En el caso de que el afiliado no cuente con el monto completo que debe pagar desde la cuenta bancaria que registró en el sistema para hacer el pago automático, el IESS no le hace ningún cobro, ya que lo hará por dos meses acumulados, el próximo mes cuando el aportante ya cuente con los fondos. Es decir, el sistema no lo sacará de la masa de aportantes porque deja de pagar un mes.

¿Cuánto paga un afiliado voluntario?

Con el alza de Salario Básico Unificado, a $470 para este 2025, el aporte mensual de la afiliación voluntaria también subió en casi $2. Es así que en este 2025 los afiliados voluntarios pagan al mes al IESS $82,72, confirma el funcionario.

Teniendo en cuenta que los afiliados voluntarios, son específicamente voluntarios y que puedan no tener ingresos, como en el caso de las amas de casa o estudiantes, pagan el mismo valor, a excepción de los voluntarios jóvenes de entre 15 a 24 años de edad cuyo pago, para este año, es de $53.

Todos los voluntarios pueden afiliarse como si percibieran al menos el Salario Básico. Es decir, que si alguien intenta afiliarse mencionando que gana $300, el sistema no le permitirá su afiliación, a excepción de los jóvenes.

No obstante, Narváez explica que sí existe la afiliación de menos del Sueldo Básico, pero que esto se da cuando las personas trabajan por tiempo parcial y su empleador lo asegura por la mitad del salario.

¿Es lo mismo afiliación voluntaria que afiliación independiente?

El funcionario explica que la afiliación voluntaria y la afiliación independiente son dos rubros diferentes. Ya que la primera se refiere a personas voluntarias que quieren afiliarse, así no perciban un salario; mientras que la segunda se refiere a los profesionales que cuenta con RUC y una actividad económica que por lo general pasa del Salario Básico. En este último grupo están más los freelancers y profesionales que prestan sus servicios.

“Cuando un independiente ubica sus datos en el sistema, éste lo identifica y le indica que debe afiliarse como independiente y no como voluntario”. Sin embargo, en ambos casos, el postulante puede afiliarse bajo el Salario Básico.

¿Se puede afiliar como independiente, pero también, a la vez, como trabajador en relación de dependencia?

Sí. De acuerdo a lo que explica Narváez, una persona que presta sus servicios y se afilia al IESS como independiente, podría, a la vez, trabajar en una empresa por medio tiempo y ser afiliado por su empleador. “Aquí, en este ejemplo, la afiliación que es obligatoria es la del trabajo de medio tiempo. Si el independiente quiere mantener ambas, lo puede hacer, porque la opción de independiente es facultativa. No hay impedimento para que una persona tenga dos afiliaciones o dos empleadores que le afilien”, indica.

Al final, para quienes optan por más de una afiliación al IESS, indica el funcionario, la pensión jubilar será una sola, pero por un rubro más alto.

