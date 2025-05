¿Cómo afectan las tasas de interés a la demanda de créditos en Ecuador?

Para salir del hueco financiero que experimentan ciudadanos a pie y negocios van a necesitar de un crédito, pero ese dinero se vuelve caro en la medida que la tasa de interés activa se vuelve caro. Por ejemplo, en septiembre de 2024 estuvo en 11,68 %, mientras que en mayo de 2025 está en 8,34 %.

Pero, qué es una tasa activa. Es el interés que un banco cobra por el crédito que da. Esto influye en el costo final que luego hay que pagar por ese financiamiento.

Por lo tanto una tasa activa alta puede dificultar la obtención de un crédito o hacer que el mismo sea menos atractivo.

"Lo que se ha evidenciado en los últimos años es que hubo una desaceleración en la entrega de los créditos, a raíz de que fueron subiendo las tasas de interés", indicó a Diario EXPRESO Larry Yumibanda, analista económico.

Las tasas que hay en otros países

En la actualidad hay liquidez en los bancos y van a querer colocarlo mediante los créditos que ofrecen a las personas y a empresas, por lo tanto son las entidades financieras las interesadas en que la tasa de interés activa sea la más baja, porque si el dinero está caro los clientes van a pensar tres veces antes de adquirir una deuda, explicó a Diario EXPRESO el analista económico, Jorge Calderón.

Agregó en otros países la tasa es entre 4 % y 6 % y los plazos para pagar van entre 25 y 30 años, acá son en menos tiempo y eso hace también que las cuotas sea muy altas, a veces impagables.

El porcentaje de una tasa de interés depende de muchas variables y hasta de unas que no es posible controlar fácilmente, por ejemplo el Riesgo País que en Ecuador se subió por la inquietud de las elecciones el 10 de abril de 2025 a 1908 y que para el 30 de abril ya bajó hasta 1.189. Esto sumado a que el precio del barril del petróleo que bajó tanto que no está al nivel que Ecuador estimó para su presupuesto, entonces eso influye en que el Riesgo País no bajé más.

