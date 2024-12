Aerolíneas consideran se debería aplazar operaciones de nuevo aeropuerto de Lima

El gremio de aerolíneas considera que las autoridades de Perú deberían aplazar el inicio de las operaciones del nuevo aeropuerto internacional de Lima que, en principio, será inaugurado el próximo 29 de enero, informó el diario El Comercio.

(Le invitamos a leer también: Fuerte oleaje azota parte de Perú y causa inundaciones, mientras un sismo los sacude)

El rotativo señaló que la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai) sostiene que existen problemas logísticos y de accesos al aeropuerto "aún por resolver".

Al respecto, el gerente de supervisión y fiscalización del organismo supervisor Ositran, Francisco Jaramillo, indicó al rotativo que el 56 % de las empresas aéreas ya tiene expedientes técnicos aprobados para su traslado a las nuevas instalaciones, pero el 22 % aún no los ha presentado.

El Ositrán aseguró, además, que ya se ha entregado el 56 % de las áreas del terminal a las aerolíneas, mientras que la empresa Lima Airport Partners (LAP), que gestiona el aeropuerto, informó de un avance del 70 % en la entrega de áreas para entidades públicas y privadas.

A pesar de ello, el gerente de Aetai, Carlos Gutiérrez, declaró que varias aerolíneas tuvieron problemas para presentar sus expedientes técnicos, antes de lo cual debían negociar con LAP los términos y cobros de las solicitudes de acceso al terminal.

Agregó que, al no existir un acuerdo, las aerolíneas cerraron las negociaciones con una carta notarial y pidieron la intervención del Ositrán para que "resuelva los puntos en discusión".

"El traslado total se dará antes del 29 de enero, pues el proceso de mudanza en sí ya no es el problema central", aclaró para luego señalar que existen otros problemas, como que LAP no está realizando pruebas a gran magnitud, sino sectorizadas, y los sistemas de revisión de equipajes "no están operativos al cien por ciento".

El Gobierno de Perú incrementa el sueldo mínimo mensual en 10,2 % Leer más

Ante esto, el representante de las aerolíneas consideró que "deberían analizarse todas las aristas, y si esto implica postergar la fecha, pues no hay ningún problema".

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ratificaron a El Comercio que el nuevo aeropuerto será abierto el 29 de enero, porque esa es la fecha estipulada en el contrato.

LAP también señaló que "el inicio de operaciones se mantiene para el 29 de enero" y que todos los procesos avanzan "con éxito, permitiendo probar y ajustar los sistemas, y corregir cualquier detalle antes de la inauguración oficial".

El pasado 5 de diciembre, la representante de LAP Karla Urdiales confirmó a EFE que el aeropuerto está listo para iniciar sus operaciones en la fecha prevista y se realizan las pruebas de los sistemas y procesos con toda la comunidad portuaria.

"Este es un aeropuerto que va a ser tres veces más grande que el actual. Tenemos cinco niveles de servicio y lo más interesante es que es un aeropuerto que tiene tecnología de última generación para todo el tema de seguridad de pasajeros", remarcó.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!