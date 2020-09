El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene planificado reunirse el miércoles 30 de septiembre para aprobar el nuevo programa con Ecuador, así lo dieron a conocer a EXPRESO fuentes cercanas al organismo multilateral.

El mismo Gobierno había anticipado que esperaba que la reunión de los ejecutivos del FMI se realizara a finales de septiembre o inicios de octubre para finiquitar el programa.

El 28 de agosto pasado, el Fondo aprobó, a nivel técnico, el nuevo acuerdo con Ecuador por $ 6.500 millones, cuya duración es de tres años.

Tras la aprobación del Directorio del FMI, se espera el primer desembolso por $ 2.000 millones, que se transferirían de manera casi inmediata al país. El segundo desembolso está planificado para diciembre de este mismo año. Mientras que $ 1.500 millones se entregarían en 2021 y los $ 1.000 millones restantes en 2020.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha anticipado que parte del dinero del acuerdo se destinará para ponerse al día en el pago a proveedores del Estado, sueldos de servidores públicos, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), etc.

Además, tras la aprobación del Directorio, el organismo publicará las condiciones y las metas del nuevo programa, por ejemplo, de qué magnitud deberá ser el ajuste fiscal. El Fondo ya ha adelantado que se requiere una reforma tributaria integral y recortar gastos, sin ahondar en más detalles.

Para que el FMI realice el segundo desembolso, programado para diciembre de este año, pedirá un mayor ajuste al gasto público, aseguró Dagnelly Duarte, analista de inversiones de Torino Capital. No obstante, considera que no será un ajuste importante porque las principales reformas no podrán ejecutarse durante el gobierno de Lenín Moreno.

Torino Capital estima una contracción de la economía ecuatoriana del 8 %, debido a la reducción de las exportaciones y la obra pública. Sin embargo, si el Gobierno utiliza los $ 4.000 millones del FMI que se esperan este año para reactivar la economía, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) país podría situarse en 4,4 % en 2021, dijo Duarte.

El nuevo acuerdo con el FMI y la renegociación de la deuda ecuatoriana en bonos ha reducido el riesgo país en las últimas semanas. El indicador se ha situado entre los 950 y 1.000 puntos tras llegar a un pico de más de 6.000 puntos cuando la pandemia comenzaba a causar estragos en el país y su economía, en marzo de este año.

Para la especialista de Torino Capital, gracias a la reducción del riesgo país y con un escenario favorable, Ecuador podría volver a emitir deuda a mediados o finales del próximo año.

El FMIha buscado reunirse con los precandidatos presidenciales en los últimos días, para conocer cuál es su visión y perspectivas sobre la economía nacional.