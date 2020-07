“72 empresas de Ecuador mantienen su exportación de camarón a China”

En menos de un año el Gobierno de la República Popular de China ha prohibido de nuevo importaciones de camarón de plantas ecuatorianas. La primera fue por supuesto hallazgo de mancha blanca y la segunda por Covid-19.¿Obedece esto a razones políticas, dado que el problema por manchablanca fue superado rápido y el segundo ha sido cuestionado por el sector camaronero? ¿Conoce el impacto que va a tener el bloqueo de China en la producción ecuatoriana de camarón, ya que el mercado de China representa el 64 % de las ventas ecuatorianas?

En los últimos años, el camarón ecuatoriano por su gran tamaño, buen sabor entre otras características se ha convertido en un producto famoso entre los mariscos importados por China, y es bien acogido por los consumidores chinos. El camarón es el primer producto de exportación no petrolera de Ecuador y China es su mayor comprador. Según las cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) de Ecuador, en los primeros 5 meses de este año, el monto total de la exportación del camarón ecuatoriano a China llega a 1050 millones de dólares estadounidenses, la cantidad de dicha exportación logra 420 millones de libras, y ocupa el 66% de la exportación total del camarón ecuatoriano, que bajo la situación de la pandemia de COVID-19 han crecido respectivamente 75%, 83% y 24 puntos de porcentaje en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo cual ha mostrado completamente que la exportación del camarón ecuatoriano a China es una opción conjunta de los dos países de cooperación con beneficio mutuo. Entre agosto y septiembre del año pasado, se detectaron hallazgos de mancha blanca (WSD), cabeza amarilla (YHD) e IHHN en los camarones ecuatorianos exportados a China. Con la buena voluntad de la parte china de apoyar al desarrollo de la industria del camarón ecuatoriano, y bajo el compromiso de la parte ecuatoriana de tomar medidas correctivas para intensificar la regularización del sector, los departamentos concernientes de los dos países lograron un consenso al final de noviembre del mismo año.

La parte china entiende perfectamente la suma importancia de la industria del camarón para Ecuador, especialmente en esta situación difícil cuando dicha industria se ha convertido en uno de los pilares de la economía ecuatoriana y está sosteniendo los 261,000 empleos. Recuerdo bien que todos los sectores de su país prestaron alta importancia a la suspensión de la exportación del camarón ecuatoriano a China el año pasado, y conozco completamente la gran preocupación de la parte ecuatoriana sobre la inconveniencia de esta vez, pero también pido la comprensión de la parte ecuatoriana a la dificultad que China está sufriendo. Para nuestro país, que fue el primero golpeado por la pandemia en el mundo, los logros antiepidémicos es el resultado de arduos esfuerzos y enormes sacrificios de todo el pueblo chino, y actualmente seguimos bajo presión porque debemos "protegernos de los casos importados y evitar el rebrote en el territorio nacional". El gobierno chino siempre se adhiere al principio de priorizar el pueblo y la vida, y los exámenes sobre el riesgo de virus en alimentos importados de la cadena de frío expresan exactamente esta idea de gobernanza con motivo de consolidar el resultado antiepidémico que no es nada fácil. La parte china siempre mantiene la sincera y amistosa disposición y principio de cooperación con beneficio mutuo y ganancia compartida para resolver lo más antes posible este problema desde el nivel técnico junto con la parte ecuatoriana.

La cepa de coronavirus hallada en los empaques de camarón y en la pared interior de los contenedores es inofensiva a la salud, como lo ha dicho la autoridad China, por lo tanto no se justificaba la suspensión?

Según la comunicación de la Administración General de Aduanas de China, tras análisis de secuencia del ácido nucleico y evaluación de expertos, los resultados de los exámenes sugirieron que el ambiente del contenedor y los empaques externos de los camarones de las tres compañías ecuatorianas existían un riesgo de contaminación de coronavirus, lo cual refleja que el sistema de gestión de seguridad alimentaria de las empresas no estaba en regla. Para protejer la salud de los consumidores y garantizar la seguridad alimentaria, la Administración General de Aduanas de China decide suspender de manera temporal los registros en China de las tres empresas relacionadas y su importación a China.

Querría señalar que según las leyes y regulamentos de China, en este caso se debería suspender toda la importación del camarón ecuatoriano, pero en virtud de las buenas relaciones bilaterales, ahora sólo se aplica la suspensión a la importación de las tres empresas ecuatorianas, y otras 72 empresas de camarón de Ecuador mantienen su exportación normal a China. Como bien señaló el señor Iván Ontaneda, Ministro de Producción, Comercio, Inversión y Pesca del Ecuador, la notificación de la aduana china no constituye una sanción al país, ni al camarón ecuatoriano en particular.

¿Es cierto que lo que intenta hacer el Gobierno de China es proteger a su producción nacional de camarón que se ha visto afectada por el ingreso de camarón ecuatoriano?

La parte china da la bienvenida a los productos agrícolas, acuáticos y pesqueros de alta calidad que cumplen con los estándares de seguridad alimentaria para ingresar al mercado chino y proporcionar al pueblo chino más opciones de consumo. Nunca introduciremos arbitrariamente medidas que afecten el comercio internacional normal con el propósito de proteger a las industrias nacionales. Las medidas relevantes son únicamente para prevenir la propagación del nuevo coronavirus.

¿Cómo está la producción china de camarón?

China es el país de mayor producción en acuicultura del mundo, ocupa la primera posición mundial de importación de camarón y es el mayor mercado de consumo de camarón. La garantía de calidad y seguridad es la mejor marca del camarón ecuatoriano, y por eso ha sido el marisco importado más acogido por los consumidores chinos. En diciembre del 2017, China redujo el arancel para las importaciones de camarón ecuatoriano de 5% al 2%, lo cual es una plena interpretación de que la puerta de China se abrirá cada día más. Según las cifras de la FAO, hasta el 2030, la necesidad de los productos acuáticos en China ocupará el 38% del consumo total mundial. Estoy convencido de que el camarón ecuatoriano de alta calidad, seguro y delicioso, tendrá un futuro más amplio en el mercado chino.

Según la evaluación de la FAO, la industria de acuicultura de China es de alta eficiencia, alta calidad, ecológica, saludable, segura, y de desarrollo sostenible. En el mes pasado, se firmó el Acuerdo de Colaboración para la Bioseguridad de la Acuicultura de Camarones Penaeidos entre el Instituto de Investigación Yellow Sea Fisheries de China (YSFRI por sus siglas en inglés) y la CNA de Ecuador con motivo de elevar la técnica ecuatoriana del cultivo de camarón y mejorar su calidad. Iván Ontaneda, Ministro de Producción, Comercio, Inversión y Pesca del Ecuador opina positivamente que, dicho convenio tiene mucho sentido para la construcción conjunta de la franja y la ruta de los dos países. China tiene la mejor voluntad de seguir compartiendo con Ecuador las tecnologías avanzadas para apoyar sinceramente el desarrollo económico y social de este país andino.

“El perjuicio es incuantificable. Hay preocupación en Europa, Canadá...” Leer más

Ecuador ha tenido una buena relación con China en los últimos años ¿situaciones como estas podrían o han afectado esas relaciones? ¿Este problema afectará los planes de conseguir crédito que Ecuador busca de China y una posible venta anticipada de petróleo?

China y Ecuador son socios estratégicos integrales. En los 40 años desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas, la cooperación bilateral en diversas áreas se ha promovido integralmente. El constante crecimiento de la exportación del camarón ecuatoriano a China es una vívida interpretación del desarrollo a profundidad de la cooperación pragmática bilateral. Desde el brote de la pandemia de COVID-19, China y Ecuador se ayudan mutuamente para combatir conjuntamente el virus, cogiendo las manos para construir la comunidad de salud común para la humanidad. Cuando China sufrió el ataque de la epidemia, Ecuador envió su solidaridad y apoyo a China en el primer momento. Recordaremos para siempre esta amistad del pueblo ecuatoriano. Cuando el brote se extendió a Ecuador, China ha sido el primer país que ha brindado ayuda. Los diferentes niveles de gobierno, empresas, y grupos cívicos de China han donado varios lotes de insumos médicos, kits de alimentos y otros materiales, e invitado a Ecuador a participar en 6 videoconferencias para intercambiar experiencias en prevención, control y tratamiento de la epidemia. Además, China ha ofrecido apoyo y conveniencia a la parte ecuatoriana para hacer compras de los insumos médicos en nuestro país.

Recuerdo claramente que, al mediano del marzo pasado, nuestra Embajada junto con la CNA de Ecuador hicimos una donación de 930.000 guantes quirúrgicos y 5.000 mascarillas N95 a su país. Las montañas no pueden detener el fluir del río. Desde el año pasado, China ha sido por primera vez el mayor destino como país de exportaciones ecuatorianas de productos no petroleros. Me asiste la convicción de que cada vez más productos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores chinos ocuparán un lugar en el enorme mercado chino. Tenemos plena confianza en las perspectivas del desarrollo hacia el futuro de las relaciones bilaterales.

Lo que quiero enfatizar es que, la suspensión de la importación de unas empresas ecuatorianas a China es un tema puramente técnico, y debe resolverse mediante una consulta amistosa desde una perspectiva técnica, sin vincularse a otros asuntos en las relaciones bilaterales.

¿Cuáles podrían ser las vías para solucionar este problema surgido con el camarón? ¿En qué tiempo podría solucionarse este inconveniente?

China y Ecuador mantienen una buena relación y una base de cooperación en la seguridad alimentaria de importación y exportación. En el pasado, se han resuelto adecuadamente los problemas sobre el riesgo de inocuidad alimentaria en el comercio bilateral. Para resolver este inconveniente, ambas partes deben seguir actuando con un entendimiento mutuo y una actitud sincera y amigable para trabajar en la misma dirección, promover la gobernanza internacional de la seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de la comunicación y la profundización de la cooperación, fortalecer la supervisión de la seguridad alimentaria en toda la cadena, y promover juntos el desarrollo saludable del comercio alimentario de importación y exportación entre China y Ecuador. La sensacionalización maliciosa y la presión forzada no son nada constructivas.

La parte china aprecia la buena voluntad de cooperación con apertura y transparencia mostrada por el presidente Moreno y otras autoridades ecuatorianas, y está convencida de que a través de los esfuerzos mancomunados de ambas partes, los problemas técnicos relevantes se resolverán adecuadamente lo más antes posible, y más camarones ecuatorianos sabrosos y seguros entrarán en los platos de los consumidores chinos.

¿Qué acciones ha emprendido la Embajada de China en Ecuador para ayudar a solucionar el problema del camarón de Ecuador?

La Embajada de China en Ecuador presta mucha atención a dicho problema, mantiene contactos con la parte ecuatoriana todo el tiempo, hace intercambios con el Canciller, el Ministro de Producción, Comercio, Inversión y Pesca y otras autoridades ecuatorianas y representantes del sector de camarón de su país, transmite en el primer instante los pedidos de la parte ecuatoriana a Beijing, y coordina activamente la comunicación entre las dos partes. El 14 de julio por la mañana en hora ecuatoriana, el ministro Iván Ontaneda mantuvo una conversación telefónica con el Director General de la Administración General de Aduanas de China, Ni Yuefeng, y el atmósfera de dicha conversación es positiva y buena. Nuestra Embajada sigue de cerca de este asunto, jugando un papel activo para promover la adecuada solución lo más pronto posible y asegurar el rumbo correcto de desarrollo de las relaciones sino-ecuatorianas en mayor beneficio de ambos pueblos.