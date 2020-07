“El perjuicio es incuantificable. Hay preocupación en Europa, Canadá...”

La sanción de China a tres empresas camaroneras suma ya perjuicios para Ecuador que no se circunscriben a la baja de pedidos (en un 27%) en el mercado asiático, sino a otros mercados que, atemorizados por el hallazgo de trazas de coronavirus, han decidido poner en 'stand by' contratos, hasta que el tema sea aclarado.

En entrevista con EXPRESO, José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), da más detalles acerca de la sanción a estas tres empresas.

El camarón local, ¿un as bajo la manga de China? Leer más

- ¿Cuál es el alcance que ha tenido este castigo. ¿Han medido ya el efecto?

- Hemos dicho que lo que se ha sancionado es el 27 % de las ventas, que es lo que representan estas tres empresas sancionadas, pero no podemos mentir, el efecto va más allá. Así como hemos recibido mensajes de clientes que nos han transmitido confianza por el país y el producto, desde la semana pasada muchos mercados nos han expresado su temor, sus dudas, han pedido información. Han dicho que no pueden adquirir producto porque no conocen las nuevas reglas; hay algunos que han cancelado ciertas órdenes hasta no entender la extensión del problema. Hay otros que han dejado de promoverlo, situación que permanece hasta el día de hoy.

No podemos hablar de países bloqueados, pero sí tenemos clientes de otros países que están dejando de comprar. José Antonio Camposano, El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA).

- ¿De qué países son? ¿A cuánto ascienden estas pérdidas?

- El perjuicio es incuantificable. Hemos tenido países europeos que han expresado su preocupación de manera individual; de Canadá acabamos de recibir un comunicado de una empresa importante indicando que, por la situación, esperarán un poco más para retomar la comercialización. De Estados Unidos ha sido menos, pero también hemos visto casos.

- ¿El camarón está atravesando lo mismo que el salmón chileno? China aplicó igual sanción.

- En el mercado existe algo que en Estados Unidos se conoce como Food Scare, que es el temor que existe cuando ha habido algún tipo de noticia negativa relacionada a un alimento. No tiene que ver con la ingesta, pero sí con prácticas y situaciones que pueden generar rechazo. Esto es lo que vive el salmón, esto es lo que está viviendo el camarón. Se ha descartado ya que hay un riesgo en consumirlo, pero la situación sigue el escepticismo, una resistencia que debería ser momentánea hasta que se retome la confianza.

Desde marzo en que se declaró la emergencia, no hemos tenido casos de contagios masivos en camaroneras.

El ministro Martínez dijo a analistas que Ecuador llegó a un acuerdo de pago de deuda que tiene con China Leer más

- ¿Qué acciones se han venido tomando? ¿Ustedes como cámara, cómo han venido apoyando ese proceso?

- Ecuador nunca ha hecho oídos sordos a las observaciones que todos los países destinos nos hacen. Existe un equipo de trabajo conformado por el Ministerio de Comercio Exterior, el Viceministerio de Acuacultura, la Secretaría de Calidad e Inocuidad, el Ministerio de Salud y la Cámara Nacional de Acuacultura, que está revisando los protocolos que se aplican a lo largo de la cadena y eso incluye el eslabón del empaque final y el eslabón de llenado de contenedores. Desde la semana pasada estamos haciendo procesos de preauditoría con la autoridad competente y con un equipo de asesoría que la Cámara ha contratado, integrada por técnicos chinos, para que ellos justamente observen el procedimiento, la bioseguridad ecuatoriana y nos den sus recomendaciones para que esos procesos nos permitan certificar que las plantas han pasado por esos procesos, esto para que la Aduana tenga la garantía de que Ecuador ha tomado esto proactivamente.

- ¿Desde cuándo se harán estas certificaciones?

- Estamos terminando de pulir el protocolo, en las próximas 48 horas (contadas desde ayer) esperamos poner esto en consideración para que ellos lo revisen. Si logramos que la autoridad china nos responda y nos apruebe el protocolo inmediatamente iniciarán estas visitas de la autoridad competente para hacer las auditorías que establezcan las mejoras, si cabe, o la certificación en la empacadora.

- ¿No hubo negligencia? La cercanía con la que se aprueban estos nuevos protocolos (dos días antes de la sanción), deja entrever que hubo una advertencia desde antes.

- Para nada. Lo que sucedió es que varios países ya habían sido contactados por la autoridad sanitaria china y le habían solicitado realizar inspecciones para verificar los controles en materia de COVID, sabíamos que en cualquier momento se venía esto y finalmente China nos comunicó que los próximos días iban a dar nombres de establecimientos a auditarse. Justamente con motivo de esa auditoría, proactivamente como hacemos con cualquier otro mercado, lo que decidimos fue revisar el protocolo vigente y reforzar lo que ya existe. La observación fue en el empaque final y estamos modificando el protocolo para dar especial atención a eso.

El Gobierno respalda el trabajo de las empresas camaroneras Leer más

- ¿No es cuestionable la política china? Se habla de los intereses que hay detrás: proteger su industria local, bajar precios en su mercado.

- Como gremio, no podemos calificar la sanción como tal, pero sí podemos decir que el efecto que se ha generado en los mercados es por una sanción que no está sustentada, el producto en sí no fue el afectado. Estamos respondiendo con un protocolo con el que esperamos se levanten las sanciones y el comercio con China se restituya.