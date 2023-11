Unos 300 jóvenes buscaron en una feria de empleo dejar de ser ‘nini’

La tasa de desempleo en el área urbana de Ecuador, en el tercer trimestre de 2023, fue de 5 %, mientras que la población ocupada en el sector informal representa el 40,4 %.

Daniel Noboa dice a inversionistas que su reforma tributaria no subirá impuestos Leer más

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos dibujan la situación que hay en el mercado laboral en el país, pero la parte que más inquieta es que todavía es alto el número de jóvenes que por la falta de oportunidad ni estudian ni trabajan; son los denominados ‘nini’.

“Llevo tres años haciendo exámenes para ingresar a la universidad, el problema no es el puntaje, porque saco cerca de 900, el inconveniente es que a la universidad no le alcanza los cupos. Así mismo llevo tres años buscando trabajo”, dijo a Diario EXPRESO María del Carmen Quintero. Ella tiene 21 años, vive en el cerro Redondo, en Durán y ayer asistió a la Feria de Empleabilidad, que se desarrolló en el hotel Marriott, en Guayaquil.

Feria.- María del Carmen Quintero, una de las jóvenes que entregó su hoja de vida con la ilusión de encontrar trabajo. Joffre Flores

Quintero agregó que una líder barrial le contó del programa que tiene la organización no gubernamental HIAS, así aplicó y le dieron una beca para que realice un curso de Servicio y Fidelización al Cliente, en la Universidad Técnica Particular de Loja. “Estoy haciendo las prácticas en un hotel de 5 estrellas de Guayaquil, pero mi sueño es estudiar Administración de Empresas y requiero encontrar un trabajo que me permita pagar mis estudios en una universidad privada, en la pública no alcanzan los cupos”, señaló Quintero.

Te invitamos a leer: Ecuador reactiva central de 167 megavatios para afrontar escasez energética

Unos 300 jóvenes presentaron sus hojas de vida a 20 empresas que participaron en la feria. Aquí también hubo oportunidades para la población en situación de movilidad humana. Un ejemplo es Isareth Gómez, venezolana de 24 años, quien lleva cinco años viviendo en Guayaquil; a través de HIAS está haciendo un curso de Excelencia en Servicio. A la fecha ha participado en algunas labores, cuando recién llegó vendió jugos en los semáforos, en una textilera, en la Bahía y en una isla en un centro comercial, ahora busca empleo.

El programa de HIAS promueve la integración social y económica.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ