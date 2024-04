Eclipse solar abril 2024: ¿Se podrá ver en Galápagos?

Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Este fenómeno que se podrá observar en gran parte del continente americano y que durará alrededor de 310 minutos (algo más de 5 horas), se desarrollará este lunes 8 de abril de 2024.

¿Qué consecuencias podría tener Noboa tras conflicto con México? Leer más

Lea también: Inseguridad: más de lo mismo, si no se ataca el problema de raíz

La totalidad del eclipse de este 8 de abril será visible a lo largo de una franja estrecha en América del Norte, comenzando en la costa del Pacífico, ascendiendo luego en dirección noreste a través de México, Estados Unidos y Canadá, antes de finalizar en el Océano Atlántico.

Según el Observatorio Astronómico de Quito (OAQ), el eclipse solar no podrá verse desde el Ecuador continental, pero sí desde las islas Galápagos, de manera parcial. Según esta institución, el fenómeno se verá a las 11:07 (hora de Galápagos).

🚨| AVISO PARA ECUATORIANOS



El eclipse solar podrá ser visto desde Ecuador, pero solo alcanza un 3.8% de oscurecimiento en las Islas Galápagos.



En resto del país no es visible. pic.twitter.com/nKzFV6D4wF — Somos Cosmos (@InformaCosmos) April 8, 2024

El fenómeno será visible como parcial en el resto de Norteamérica, en América Central, Islandia, las Azores, Madeira y el oeste de Reino Unido, además de las Canarias y el noroeste peninsular.

La NASA retransmitirá en directo el fenómeno desde su página web y lanzará tres cohetes sonda para estudiar cómo se ve afectada la atmósfera superior de la Tierra, que posee carga eléctrica.

La NASA h advertido que: “Si el cielo no está despejado (…) no veremos el efecto visual del eclipse al 100 %”. Además, ha señalado que no es seguro mirar directamente al sol sin protección ocular especializada, excepto durante la breve fase total de un eclipse.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO